Слід повернутись до обговорення законопроєкту щодо медіа та стандартів - Ткаченко

Ситуація із рішенням РНБО щодо анулювання ліцензій «112 Україна», NewsOne, Zik підтверджує необхідність повернення до обговорення законопроєкту про медіа та стандартів журналістики.

Як передає Укрінформ, про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає кореспондент Укрінформу.

"Є журналісти, а є пропагандисти, кожен хто вибирає свій шлях в цій професії має зважати на ці обставини. Думаю, що цей приклад (рішення РНБО щодо закриття телеканалів - ред.) є хорошим приводом почати говорити знову про стандарти журналістики в Україні...На часі поновлення розмови про закон про медіа, де в тому числі є новела конкретно присвячена російській пропаганді", - сказав Ткаченко.

Він додав, що рішення РНБО щодо анулювання ліцензій трьом телеканалам стосується "машини не тільки пропаганди, а інформаційного, фактично, тероризму" та додав, що ці телеканали "користувались темниками Кремля"

"На жаль, сам факт існування цих телеканалів з їхньою машиною фейків та маніпуляцій, сильно зашкодила стандартам медіа в країні як таким. Бо якщо дозволено постійно казати на біле чорне, то це означає, що і в інших журналістів може з'являтися спокуса вчиняти в такий самий спосіб", - зауважив Ткаченко.

Міністр додав, що в Україні потрібно говорити про стандарти європейської журналістики та як боротися з кремлівською пропагандою.

Нагадаємо: у липні 2020 року було зареєстровано доопрацьований законопроєкт про медіа. Однак через хвилю критики та відсутність цілковитої підтримки в лавах монобільшості його не вносять до сесійної зали.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти телеканалів «112 Україна», NewsOne, Zik і їх власника - народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії телеканалів.

Ткаченко вважає рішення РНБО про санкції щодо телеканалів NewsOne, ZIK та «112» вчасним та логічним. Міністерство культури та інформаційної політики направить до компанії Ютуб рішення РНБО щодо санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK, "112 Україна" з проханням закрити їхні сторінки

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Станом на ранок 3 лютого мовлення цих каналів припинено.

Прессекретар Президента Юлія Мендель заявила, що це рішення РНБО ухвалено відповідно до статті 5 Закону "Про санкції", постанови Верховної Ради № 2589–VIII від 4 жовтня 2018 року та пропозицій Служби безпеки України з метою захисту національної безпеки і не має нічого спільного з наступом на свободу слова.

Секретар РНБО Олексій Данілов 3 лютого заявив, що законність санкцій не викликає сумнівів, оскільки все зроблено в межах чинного законодавства і з дотриманням усіх необхідних процедур.

Фото: МКІП