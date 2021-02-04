Український транзит до демократії неможливий без громадянського суспільства - Фукуяма

Транзит України до демократії можливий лише при наявності сильного громадянського суспільства.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив відомий американський філософ, економіст, політичний і громадський діяч Френсіс Фукуяма у середу під час онлайн-конференції "Чому Україна - це демократія?", організованій українським науковим інститутом Гарвардського університету.

"Транзит України до демократії неможливий без українського громадянського суспільства. Мушу визнати, що у 1990-х роках у мене не було високих очікувань з приводу громадянського суспільства. Я думав, що воно буде скоріше активним та сильним у Росії, ніж в Україні. І я повністю помилявся з цього приводу", - заявив він.

Американський філософ зазначив, що саме мобілізація громадянського суспільства у 2004 році "зробила можливим справжній транзит до демократії в Україні". Він також вказав на те, що роль громадянського суспільства була дуже великою і під час Революції Гідності у 2013-2014 роках, а також після неї, зокрема, у плані стеження за реалізацією урядом обіцяних реформ. "І я захоплююся енергією та ідеалами, передусім, з боку молодих українців", - додав Фукуяма.

При цьому, він наголосив на іншому важливому компоненту встановлення справжньої демократії – ефективному управлінні: "Сучасна ліберальна демократія повинна будуватися навколо сучасної держави – безособистісної, укомплектованої держслужбовцями, чий пріоритет полягає у слугуванні громадським інтересам, а не власним".

Поруч з цим, політолог вказав на те, що однієї з головних перешкод на шляху до справжньої демократії є корупція. На його переконання, в Україні системна корупція як явище ще довго залишатиметься вагомим чинником.

"Боротьба з корупцією – довгострокова. Будуть кроки вперед і назад, успіхи та невдачі, але треба йти цим шляхом, і важливо, щоб була широка підтримка з боку широких мас населення цього процесу боротьби з корупцією", - заявив Фукуяма.

Окремо американський філософ вказав на перешкоди, які чинить Росія демократичному розвитку України, сіючи розбрат та провокуючи нестабільність в країні. При цьому, Фукуяма відзначив і той факт, що російська агресія сприяла тому, що "багато українців усвідомили свою національну приналежність та підвищили свою національну самосвідомість, а також зрозуміли, якою разючою є різниця між тим, яким бачить світ Росія, і тим, як його бачать більшість українців".