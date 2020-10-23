Підтримка України з боку США залежить від демократії та боротьби з корупцією - Фукуяма

Підтримка України Cполученими Штатами Америки не самоочевидна і залежить від розвитку демократії та боротьби з корупцією.

Таку думку висловив професор Стенфордського університету Френсіс Фукуяма на спеціальному Київському безпековому форумі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Україні не варто сприймати підтримку США як щось самоочевидне, навіть під керівництвом нової адміністрації (президента США - ред.). Ця підтримка великою мірою залежить від того, чи продовжиться розвиток українських демократичних інституцій і чи країна досягне прогресу в боротьбі з корупцією. Американські платники податків не захочуть, аби їхні долари спрямовувалися до країни, де державні ресурси зникають у кишенях чиновників», - наголосив Фукуяма.

За його словами, результати виборів президента США, які відбудуться у листопаді, матимуть важливе значення і для України.

«Вибори 3 листопада матимуть виняткове значення. Президент Трамп ясно висловив свою прихильність до авторитарного режиму Путіна на противагу демократичній Україні. Досі він не зміг дієво продемонструвати свої преференції, зокрема знявши санкції з Росії. Але це може змінитися, якщо його переоберуть. За президентства Байдена підтримка України з боку США буде відновлена», - сказав політолог.

Професор вказав також на те, що США сьогодні потерпають від руйнівної політичної поляризації.

Київський безпековий форум був започаткований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» у 2007 році. Форум є щорічним заходом, дискусією на високому рівні щодо актуальних питань національної безпеки України, Чорноморського регіону, питань безпеки у Європі та глобальної безпеки.