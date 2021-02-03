Герасим’юк: Заява Томіленка про санкції не відображає позицію НСЖУ

Заява голови Національної спілки журналістів України Сергія Томіленка, оприлюднена на сайті НСЖУ, в якій санкції проти трьох проросійських каналів називаються наступом на свободу слова і «забороною права на професію», не відображає позицію членів Спілки.

Таку думку висловила у коментарі Укрінформу голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим’юк.

«Виступи пана Томіленка, впевнена, не відображають позиції журналістів, які є членами НСЖУ. Я також є її членом і знаю, що дуже давно не проводився аудит членства в Спілці, ніхто не знає, хто там є. Цього року будуть вибори керівництва НСЖУ, і я дуже сподіваюся, що журналісти освіжать, почистять свої лави, оскільки від імені спілки робляться заяви, які носять абсолютно заангажований політичний характер», - сказала Герасим’юк.

Вона додала, що «не вперше дискутує з меседжами, які запускає Томіленко, і вони повсякчас в тому ж самому руслі».

«Це діяльність, якій теж треба давати оцінку журналістській спільноті. Що стосується робочих місць журналістів, то якщо працюєш на Кремль, на провідників цих наративів, то тут треба ще й добре подумати, чи ти займаєшся журналістикою. Я думаю, що роботу добрий журналіст собі знайде в нашій державі, а маніпулювати тим, що вони позбавляються робочих місць, - це чиста демагогія», - зазначила голова Національної ради.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника - народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та «112» припинено.

Після блокування мовлення на підставі санкцій телеканали 112, ZIK и NewsOne транслюють свої ефіри в Ютубі.

Фото: Львівський портал