В уряді хочуть збільшити фінансування мовників на окуповані Крим і Донбас

У 2021 році підтримку за рахунок коштів держбюджету отримають телерадіокомпанії, які здійснюють мовлення на тимчасово окуповані Росією райони Донецької та Луганської областей, а також на ТОТ АР Крим і м. Севастополь. На цю програму передбачено майже 50 млн грн. Мінреінтеграції вживатиме заходів для збільшення обсягів підтримки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

«Посилення інформаційної присутності України на тимчасово окупованих територіях – це один з пріоритетів міністерства. Ми здійснили докладний аналіз стану мовлення і розробили пакет ініціатив, виходячи з об’єктивної ситуації, коли Росія технічно блокує сигнал і фізично кидає журналістів до в’язниць. Наш підхід, серед іншого, базується на підтримці якомога більшої кількості українських мовників, які виробляють відповідний контент і доносять правду людям, що опинилися в заручниках у окупантів» - цитує пресслужба заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігоря Яременка.

За його словами, з метою підвищення ефективності використання ресурсів, збільшення кількості мовників та забезпечення їхньої стабільної роботи відбувається вдосконалення механізму фінансування, яке надаватиметься за абсолютно прозорою процедурою.

Відповідні документи щодо запровадження прозорих процедур фінансування мовників на конкурентних засадах розроблені Мінреінтеграції, і після відповідного погодження центральними органами виконавчої влади стануть підставою для реалізації програми.

«В основі підходу – прозорий механізм розподілу коштів на конкурентних засадах, як це передбачено законодавством. Ми пропонуємо розподілити ресурси на кілька лотів, зокрема, мовлення кримськотатарською мовою на Крим, мовлення українською мовою на Крим, мовлення на тимчасово окуповані райони Донеччини і Луганщини», – пояснив Яременко.

Згідно з його інформацією, станом на сьогодні до міністерства надійшли звернення про допомогу від 14 мовників й усі вони потребують підтримки. Зараз міністерство змушене розпочинати цю роботу у межах коштів, які передбачені у законі про державний бюджет на 2021 рік.

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Яременко подякував парламентарям за підтримку дуже важливих програм у сфері реінтеграції. Зокрема, суттєве збільшення компенсацій громадянам за зруйноване житло. Водночас, за словами заступника міністра, на програму мовлення на ТОТ в Мінреінтеграції отримали у 2,5 рази менше ресурсів, ніж пропонувалося на розгляд Верховній Раді на основі пропозицій мовників та оцінки реальних потреб.

«Ми розуміємо важливість підтримки, зокрема, каналу ATR, традиційною аудиторією якого є представники кримськотатарського народу. Так само потребують підтримки інші канали, які були змушені виїхати з тимчасово окупованого Криму і ОРДЛО», - зазначив заступник міністра

Яременко пообіцяв якомога швидше запустити прозорий механізм використання коштів і працювати спільно з депутатами, аби обсяг цієї підтримки збільшився.

Як повідомляв Укрінформ, 10 лютого 2020 року кримськотатарський телеканал ATR повідомив про блокування його фінансування.

У Міністерстві культури, молоді та спорту пояснили, що на 2020 рік телеканалу передбачено 50 млн грн, МКМС відкрив асигнування на 8,4 млн грн. Проте Державне казначейство не провело цю операцію, тому що виявилися розбіжності у трактуванні закону про державні закупівлі між ATR і казначейством.

6 травня 2020 року Кабінет міністрів надав можливість спрямовувати бюджетні кошти телевізійній інреікомпанії «Атлант СВ» для телеканалу з логотипом «АТR T».