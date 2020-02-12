Умеров про фінансування телеканалу ATR: Зараз вирішуються технічні питання

Наразі вирішуються технічні питання щодо фінансування кримськотатарського телеканалу ATR, ситуація на контролі народних депутатів та відповідних міністерств.

Про це у розмові з кореспондентом Укрінформу 12 лютого розповів секретар Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин Рустем Умеров.

"Ми спілкувалися і з Ленуром Іслямовим, і з головою Меджлісу Рефатом Чубаровим, разом з Мустафою Джемілєвим, ми спілкувалися і з міністром - зараз це питання на контролі Міністерства культури… Вчора відбулася робоча нарада з казначейством, між ATR і казначейством. Зараз вони вирішують технічне питання", - зазначив Умеров.

Водночас під час брифінгу на КПВВ «Чонгар» за результатами виїзного засідання Комітету, його голова Дмитро Лубінець запевнив, що питання щодо фінансування телеканалу ATR знаходиться безпосередньо на контролі народних депутатів і відпрацьовується разом з міністерствами фінансів і культури.

Як повідомляв Укрінформ, 10 лютого кримськотатарський телеканал ATR, який після окупації Криму Росією з 2015 року веде мовлення з Києва, заявив про те, що йому заблокували фінансування.

Телеканал запустив марафон #SaveATR, з ефірами без ведучих і гостей.

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський пояснив, що на 2020 рік телеканалу передбачено 50 мільйонів гривень, МКМС відкрило асигнування на 8,4 мільйона. Проте Державне казначейство не провело цю операцію, тому що виявилися розбіжності в трактуванні закону про публічні закупівлі між ATR та казначейством.