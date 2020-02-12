У Нацраді сподіваються, що уряд якнайшвидше врегулює ситуацію з ATR

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення сподівається, що уряд якнайшвидше врегулює ситуацію з фінансуванням кримськотатарського телеканалу ATR.

Про це заявив член Нацради Сергій Костинський під час пресконференції в Укрінформі 12 лютого.

"Ми підтримуємо телеканал ATR. Нацрада є одним із лідерів у розбудові українського телерадіомовлення на тимчасово окупованій території, і в нашій архітектурі українського мовлення на території Криму телеканал ATR посідає ключове місце. Тому ми віримо в те, що уряд нарешті вирішить цю проблему, тому що зрозуміло, що без кримськотатарського мовника жодного ефективного мовлення на Крим немає, як і підтримки кримськотатарського народу загалом. Звичайно, що це питання має бути вирішено якнайшвидше, тому що це є вимогою не лише корінного народу, не лише колективу ATR і всього кримського холдингу, а взагалі, Української держави", — наголосив Костинський.

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Як повідомляв Укрінформ, 10 лютого кримськотатарський телеканал ATR, який після окупації Криму Росією з 2015 року веде мовлення з Києва, заявив про те, що йому заблокували фінансування.

Телеканал запустив марафон #SaveATR, з ефірами без ведучих і гостей.

Міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський пояснив, що на 2020 рік телеканалу передбачено 50 млн грн, МКМС відкрило асигнування на 8,4 млн грн. Проте Державне казначейство не провело цю операцію, тому що виявилися розбіжності в трактуванні закону про публічні закупівлі між ATR та казначейством.