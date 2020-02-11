Джамала закликає підтримати телеканал ATR

Українська співачка кримськотатарського походження Джамала закликає не бути байдужими і підтримати ATR - єдиний телеканал, який виходив українською і кримськотатарською мовами.

Про це вона заявила в Facebook.

"ATR.ua — єдиний канал в Україні, на якому виходили хороші новинні блоки українською та кримськотатарською мовами. На якому моя дитина могла дивитися мультики рідною мовою! Не будьте байдужі, підтримайте ATR", - закликала Джамала.

Як повідомляв Укрінформ, кримськотатарському телеканалу ATR, який після окупації Криму Росією з 2015 року веде мовлення з Києва, заблокували фінансування.

10 лютого кримськотатарський телеканал ATR повідомив про блокування його фінансування. Тому канал запустив марафон #SaveATR, з ефірами без ведучих і гостей.

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Міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський пояснив, що на 2020 рік телеканалу передбачено 50 млн грн, МКМС відкрило асигнування на 8,4 млн грн. Проте Державне казначейство не провело цю операцію, тому що виявилися розбіжності в трактуванні закону про публічні закупівлі між ATR та казначейством.