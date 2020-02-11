Комітет Ради з питань прав людини розгляне ситуацію з телеканалом ATR

На виїзному засіданні комітету ВР, що відбудеться на Херсонщині, розглянуть питання, пов'язані з інформаційним простором тимчасово окупованих територій та звернуть увагу на ситуацію щодо кримськотатарського телеканалу ATR.

Про це у розмові з кореспондентом Укрінформу заявив голова комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин Дмитро Лубінець.

"Можу сказати, що завтра під час нашого виїзного засідання ми будемо піднімати питання щодо інформаційного простору на всіх тимчасово окупованих територіях - і у Донецькій, Луганській областях, і в Криму. Безпосередньо це стосується і каналу ATR, тому це питання завтра піднімемо", - сказав Лубінець, зазначивши, що не чув про проблеми з фінансуванням ATR.

У свою чергу, постійний представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич підкреслив, що представництво знаходиться у контакті з керівництвом телеканалу ATR, про проблеми знає і сподівається, що вони є технічними, а не стратегічними.

"Ми вважаємо, що безумовно перший і єдиний поки кримськотатарський канал ATR має працювати, тому ми сподіваємося, що ті питання, про які кажуть його власники і адміністрація, вони, насправді, є технічними, вони не є стратегічними. Стратегічно телеканал отримує допомогу від держави, питання в тому, щоб все технічно пройшло. Ми, безумовно, за те, щоб канал ATR працював. Ми знаємо про проблему", - зазначив Кориневич.

Як повідомляв Укрінформ, кримськотатарському телеканалу ATR, який після окупації Кримського півострова Росією з 2015 року веде мовлення з Києва, заблокували фінансування.

Міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський пояснив, що на 2020 рік телеканалу передбачено 50 млн грн, МКМС відкрило асигнування на 8,4 млн грн. Проте Державне казначейство не провело цю операцію, тому що виявилися розбіжності в трактуванні закону про публічні закупівлі між ATR та казначейством.