Кримськотатарський ATR на межі закриття - власник телеканалу

Кримськотатарський телеканал ATR опинився на межі закриття через недофінансування.

Про це в інтерв'ю "Детектор Медіа" заявив власник телеканалу Ленур Іслямов.

"Ми на межі закриття. Адже останні кілька місяців ми виходимо на цілковитому альтруїзмі", - зазначив він.

Іслямов розповів, що через недофінансування довелося скоротити не лише кількість випусків новин, але й прямі ефіри з Криму.

"Нам довелося відкликати чотирьох журналістів, які працювали в Криму. Зараз ми призупинили виробництво всіх програм, які робили з Криму. Ми просто не можемо цього собі дозволити",- зазначив власник телеканалу.

Крім того, на телеканалі згорнули національну патріотичну програму Tarih sedası. Торік також не вдалось провести дитячий патріотичний фестиваль для дітей з Криму, яких уперше привозили на материкову Україну. За словами власника медіа, довелося згорнути і проєкт "Голос Батьківщини".

"У наш холдинг входить кримськотатарський дитячий канал Lale. Вже місяць, як ми не дублюємо жоден проєкт. Ми зараз узагалі не можемо проводити дубляж кримськотатарською мовою", - зазначив Іслямов.

У зв'язку з такою ситуацією на каналі звільнили майже половину колективу.

Іслямов також додав, що торік телеканал недоотримав з державного бюджету 15 млн грн: "Тепер нам знову обіцяють 50 млн, але ми їх ще не бачили і не знаємо, як вони виділятимуться".

ATR — перший кримськотатарський телеканал. 31 березня 2015 року припинив мовлення через невидачу ліцензії тимчасовою російською окупаційною владою. З вечора 17 червня 2015 року канал відновив мовлення з Києва.