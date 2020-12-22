В окупованому Криму стало важко ловити український радіосигнал

В окупованому Криму погіршилася ситуація з поширенням сигналу українських радіостанцій, частоти яких після окупації півострова зайняті російським FM-мовленням.

Про це інформує у Фейсбуці Кримська правозахисна група, повідомляє Укрінформ.

«Кримська правозахисна група в грудні 2020 року провела новий моніторинг мовлення радіостанцій FM-діапазону на півночі півострова. У порівнянні з попереднім моніторингом, який був проведений у вересні, ситуація з поширенням українського сигналу погіршилася», - йдеться в повідомленні.

За даними КПГ, у грудні сигнал українських FM-радіостанцій зафіксований лише в семи з 19 населених пунктів на півночі Криму, тоді як у вересні цього року українське мовлення було доступне в 12 населених пунктах з того самого списку.

«Зокрема, заглушений доступний раніше сигнал українських радіостанцій в Армянську, Красноармійському, Завіті Ленінському, Солоному озері, Єрмаковому, Лобановому, Мартинівці. Як і раніше неможливо почути українські станції в населених пунктах Вишнівка, Овочеве, Зелена Нива, Красноперекопськ, Ішунь», - йдеться в повідомленні.

У всіх цих населених пунктах на українських радіочастотах транслюються програми російських FM-станцій.

У ряді населених пунктів - Джанкої, Зарічному, Придорожному, Воїнці доступний сигнал лише однієї української радіостанції. Біля КПВВ «Чонгар», на окупованій території півострова, можна послухати програми чотирьох українських FM-станцій, а біля КПВВ «Чаплинка» з боку Криму чути лише дві українські радіостанції.

При цьому в 13 з 19 населених пунктах на деяких частотах зафіксовано одночасне мовлення української і російської станцій, що свідчить про цілеспрямоване блокування українського FM-радіомовлення російськими станціями.

Як повідомлялося, у вересні Кримська правозахисна група повідомляла, що поруч з КПВВ "Чаплинка" на окупованій території Криму встановлено нову телерадіовежу, з появою якої різко погіршилася ситуація з поширенням українського радіосигналу в цьому районі півострова.

Блокування Росією українських вебсайтів і радіостанцій було засуджено ГА ООН у резолюції «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна», ухваленій 16 грудня 2020 року.