СБУ заблокувала сепаратистську агітмережу в інтернеті

Кіберфахівці СБУ блокували діяльність міжрегіональної мережі агітаторів, які поширювали через інтернет заклики до порушення територіальної цілісності України та захоплення державної влади.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними спецслужби, для поширення своїх «публікацій» фігуранти створили та використовували низку профілів у соціальних мережах.

Під час обшуків за місцями проживання агітаторів правоохоронці виявили комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності, а в одного з них – вогнепальну зброю без відповідних дозвільних документів.

Повідомляється, що у районі проведення операції Об`єднаних сил викрито мешканця Маріуполя, який поширював сепаратистські публікації на персональних сторінках заборонених соцмереж.

"Через інтернет агітатор закликав до зміни меж державного кордону, а також популяризував незаконні збройні формування. Наразі слідчі органів безпеки повідомили фігуранту про підозру за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України", - розповіли в СБУ.

Крім того, на Закарпатті викрито жителя Міжгір’я, який закликав до захоплення державної влади та зміни меж держкордону через створення так званих «озброєних загонів правопорядку». Також зловмисник поширював в інтернеті дискримінаційні матеріали щодо різних національних меншин, які проживають на території країни.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

У Чернігівській області СБУ завершила досудове розслідування стосовно громадянина однієї з пострадянських країн, який поширював через інтернет матеріали з пропагандою війни. До протиправної діяльності іноземець намагався залучити декількох мешканців регіону.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ст. 436 (пропаганда війни) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Фото: СБУ