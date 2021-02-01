СБУ перевіряє можливі зв’язки ексзаступника голови СБУ Нескоромного зі спецслужбами РФ

Служба безпеки України детально вивчає можливі зв’язки колишнього першого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного, якого підозрюють в організації замовного вбивства Андрія Наумова, зі спецслужбами Російської Федерації.

Про це заявив голова СБУ Іван Баканов під час виступу на закритому спільному засіданні Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки та Комітету з питань правоохоронної діяльності, передає Укрінформ з посиланням на пресцентр СБУ.

«Як бачимо з окремих аудіозаписів, оприлюднених у ЗМІ, ймовірно, не обійшлося тут і без російського сліду. Тож буде детально вивчено можливий зв’язок підозрюваного зі спецслужбами країни-агресора», – повідомив голова СБУ.

Мотивом для готування замовного вбивства керівника внутрішньої безпеки Служби Андрія Наумова є його професійна діяльність – він не давав змоги злочинній групі призначити своїх людей на посади в СБУ. І оприлюднені записи розмов фігурантів це чітко підтверджують, сказав голова СБУ.

Також Баканов зазначив, що Служба безпеки має унікальний досвід із розкриття замовних вбивств – тільки протягом 2020 року таких справ було 12.

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«Розкриття організації замовного вбивства Андрія Наумова – нічим не відрізняється від інших аналогічних злочинів. Для нас усі життя – однакові», - підкреслив голова СБУ.

Зокрема, резонансними були справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк чи попередження вбивства добровольця Адама Осмаєва та затримання генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, який планував цей злочин, нагадав він.

«Зрадник у наших лавах – це, безумовно, неприємний факт. Але затримання його та інших осіб якраз і свідчить про те, що ми взяли курс на очищення СБУ. На побудову нової – ефективної та дієвої – спецслужби», – підкреслив Баканов.

Як повідомлялось, 27 січня СБУ оприлюднила докази причетності колишнього першого заступника голови Служби Дмитра Нескоромного до організації готування вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Нескоромному було оголошено про підозру за ч. 1 статті 14, ч. 2 статті 28 та статтю 348 Кримінального кодексу України.

СБУ оприлюднила аудіозаписи, які підтверджують причетність експершого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного до організації замовного вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Нескоромний спільно зі співробітником Антитерористичного центру при СБУ Юрієм Расюком вирішили позбавити життя начальника ГУВБ СБУ Наумова.

СБУ оприлюднило докази, які це підтверджують. Затриманому за підозрою у підготовці вбивства старшому консультанту Штабу АТЦ при СБУ Расюку у разі доведення його провини загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічно. Слідчі СБУ встановили, що мала місце змова кількох осіб. Ними був розроблений план вчинення злочину. Організатор підшукав виконавця і запропонував за вбивство 50 тис. доларів.

Спецоперація із затримання була проведена 22 січня. Шевченківським районним судом м. Києва обрано запобіжний захід підозрюваному – тримання під вартою без можливості внесення застави.

Слідчі Служби безпеки України оголосили в розшук колишнього першого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного.