СБУ оголосила Нескоромного в розшук

Слідчі Служби безпеки України оголосили в розшук колишнього першого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного.

Про це повідомила пресслужба СБУ у коментарі Укрінформу.

"Слідчі ГСУ СБУ оголосили в розшук колишнього першого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного. Його місце знаходження не встановлено", - зазначили в СБУ.

Слідчі також аналізують матеріали, опубліковані в ЗМІ, щодо наявності в діях Нескоромного ознак вчинення злочину, передбаченого статтею 111 ККУ - державна зрада.

Як повідомляв Укрінформ, СБУ оприлюднила аудіозаписи, які підтверджують причетність експершого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного до організації замовного вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Нескоромний спільно зі співробітником Антитерористичного центру при СБУ Юрієм Расюком вирішили позбавити життя начальника ГУВБ СБУ Наумова.

СБУ оприлюднило докази, які це підтверджують. Затриманому за підозрою у підготовці вбивства старшому консультанту Штабу АТЦ при СБУ Расюку у разі доведення його провини загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічно. Слідчі СБУ встановили, що мала місце змова кількох осіб. Ними був розроблений план вчинення злочину. Організатор підшукав виконавця і запропонував за вбивство 50 тис. доларів.

Спецоперація із затримання була проведена 22 січня. Шевченківським районним судом м. Києва обрано запобіжний захід підозрюваному – тримання під вартою без можливості внесення застави.