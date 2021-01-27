Нескоромному оголосили підозру: докази СБУ щодо організації вбивства

Служба безпеки України оприлюднила аудіозаписи, які підтверджують причетність експершого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного до організації замовного вбивства начальника Головного Управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення СБУ.

"Колишньому першому заступнику голови Служби безпеки Дмитру Нескоромному оголошено про підозру у вчиненні злочину – організації готування вбивства начальника Головного Управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Зокрема, йдеться про ч. 1 статті 14, ч. 2 статті 28 та статтю 348 Кримінального кодексу України. Вживаються заходи щодо розшуку Д.А. Нескоромного з метою допиту, як підозрюваного, та вручення клопотання про обрання запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Головне слідче управління Служби безпеки України, котре здійснює досудове розслідування цього злочину під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, встановило, що Нескоромний спільно зі співробітником Антитерористичного центру при СБУ Юрієм Расюком вирішили позбавити життя начальника ГУВБ СБУ Андрія Наумова.

СБУ оприлюднило докази, які це підтверджують, – відео- та фотоматеріали, аудіозаписи розмов Расюка та Нескоромного та інших осіб, під час яких, зокрема, обговорюється організація вбивства, виконавці та інші деталі.

Служба безпеки також оприлюднила запис зустрічі Нескоромного та Расюка.

За версією слідства, основним мотивом злочину став той факт, що Наумов був перешкодою для повернення Нескоромного на високу посаду в керівництві Служби, а також виступав проти призначення окремих членів екскоманди Нескоромного в СБУ.

"Фігуранти справи розробили детальний план посягання на життя А.Наумова. Задля його виконання співробітник АТЦ Ю.Расюк упродовж жовтня 2020 – січня 2021 року підшукав виконавців злочину, забезпечив їх фінансування, організував стеження за А.Наумовим. Це також підтверджено матеріалами справи та відповідними аудіо записами", - повідомили в СБУ.

Водночас у спецслужбі уточнили, що попри вжиті фігурантами заходи конспірації, співробітники СБУ задокументували їхню протиправну діяльність та запобігли вчиненню замовного вбивства.

Як повідомляв Укрінформ, затриманому за підозрою у підготовці вбивства старшому консультанту Штабу АТЦ при СБ України Юрію Расюку у разі доведення його провини загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічно.

Слідчі СБУ встановили, що мала місце змова кількох осіб. Ними був розроблений план вчинення злочину. Організатор підшукав виконавця і запропонував за вбивство 50 тис. доларів.

Затримання було проведено саме в той час, коли було достатнього доказів планування злочину.

Спецоперація із затримання була проведена 22 січня. Шевченківським районним судом м. Києва обрано запобіжний захід підозрюваному – тримання під вартою без можливості внесення застави.

Фото: СБУ