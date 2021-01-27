Україні вдається протидіяти фальсифікаціям РФ у «справах» проти наших військових - Єнін

Російська сторона та її проксі на непідконтрольних українському уряду територіях масово фальсифікують кримінальні провадження проти українських військовослужбовців та вищого військово-політичного керівництва України.

Про це заявив в ефірі телеканалу "Дом" заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін, коментуючи справи, які розслідує Слідчий комітет РФ щодо понад 300 українських військових, передає Укрінформ.

"Ми неодноразово стикалися зі спробами затримань, затриманнями наших учасників АТО, добровольців на території іноземних держав, зловживаннями можливостями Інтерполу", — наголосив Єнін.

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Водночас він наголосив на досить успішній тактиці української влади.

"У переважній більшості випадків нам вдалося домогтися як звільнення наших співгромадян, так і повернення їх на Батьківщину, згадайте хоча б випадок із сержантом Марківим", — заявив заступник глави МЗС.

Говорячи про нові звинувачення, висунуті в Росії проти сержанта Національної гвардії Віталія Марківа, Єнін нагадав загальновідомі правові принципи, які передбачають неможливість притягнення до відповідальності двічі за одну і ту саму подію або злочин.

"Маючи виправдальний вирок апеляційного суду в Італії, абсолютно надуманими здаються звинувачення, висунуті російською стороною", - заявив він.

Заступник міністра закордонних справ також розповів, що вжито низки дій, які забезпечать максимальну свободу пересування Марківа.

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За словами посадовця, в аналогічних випадках відомство неодноразово вдавалося до інформування Комісії з контролю за файлами Інтерполу, і в переважній більшості випадків він досить швидко та об'єктивно урегульовував ситуацію, блокував "червоні картки", які виставлялися російською стороною, і люди відновлювали свободу свого переміщення.

Як повідомляв Укрінформ, Віталія Марківа суд першої інстанції в Італії засудив до 24 років ув’язнення за нібито причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та перекладача, росіянина Андрія Миронова, в травні 2014 року в районі Слов’янська Донецької області. Однак 3 листопада 2020 року його виправдав Апеляційний суд Мілана.

Марків був звільнений з в'язниці та повернувся до України.

23 грудня російське слідство висунуло обвинувачення у вбивстві військовослужбовцю Національної гвардії України Віталію Марківу за тим самим інцидентом, за яким його виправдав італійський суд.

Російський Слідчий комітет регулярно порушує кримінальні справи проти громадян України, українських військових, які захищають територіальну цілісність.