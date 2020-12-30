Головнокомандувач ЗСУ прокоментував справи Марківа та Антоненка

На відміну від справи Марківа, який захищав Україну та якого незаконно намагались засудити в Італії, Андрія Антоненка звинувачують у вчиненні злочину, який стався не на території бойових дій.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв'ю «Обозреватель» повідомив Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, відповідаючи на запитання, яка позиція командування щодо справи Антоненка.

«Марківа інша країна з подачі Росії судила за те, що він захищав незалежність України на території нашої ж країни. І низький уклін усім тим, хто повернув додому нашого громадянина… Що стосується Андрія Антоненка, то я його особисто не знав, але мені казали про нього, як про талановитого, відважного й хороброго солдата, що він класно воював. Але зараз ідеться не про війну на Донбасі, а про підозру у вчиненні злочину, який стався не на території бойових дій. Моя позиція така: якщо є факти і це буде доведено – потрібно відповідати, якщо немає – потрібно попросити вибачення перед ним, компенсувати і сказати "Повертайся», - сказав Хомчак.

Він також зазначив, що якби йшлося про дії Антоненка, як військового під час виконання завдань, то реакція керівництва Збройних сил і Сил спеціальних операцій була б такою ж, як і керівників МВС щодо Марківа. На думку Хомчака, подвиг, який військовий зробив під час виконання бойових завдань, і ті проступки, які він здійснив потім у житті – ніяк один із одним не пов'язані.

«Я хочу вірити, що Антоненко нічого не робив, і найближчим часом це буде доведено», - заявив Хомчак, додавши, що в державі повинен працювати закон. Він також повідомив, що Сили спеціальних операцій підтримують сім'ю Андрія Антоненка. Наскільки це покриває їхні потреби – інше питання. Щодо зміни запобіжного заходу і клопотань про взяття на поруки – їх вносили від ССпО.

Як повідомляв Укрінформ, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Дугарь у травні 2020 року обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 168 тис. грн. 11 серпня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Кузьменко на цілодобовий домашній арешт. Антоненко залишається у СІЗО.

25 серпня Шевченківський районний суд обрав усім обвинуваченим у цій справі запобіжні заходи: Антоненку - тримання під вартою, Кузьменко - цілодобовий домашній арешт, але без електронного браслета, Дугарь - заставу у розмірі 168 тис. 160 грн. 4 вересня суд визначив присяжних у цій справі. 10 грудня суд продовжив запобіжні заходи усім обвинуваченим до 7 лютого.

Старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбував покарання у в'язниці поблизу Мілана після того, як в липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років ув'язнення за нібито причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі і перекладача, росіянина Андрія Миронова, у травні 2014 року в районі Слов'янська Донецької області.

3 листопада після виправдання Апеляційним судом Мілана нацгвардійця Марківа звільнили з в'язниці в Італії.