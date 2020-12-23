Справа Марківа провалилася в Італії, тепер РФ хоче використати Інтерпол - МВС

Бійцю Національної гвардії Віталію Марківу поки що доведеться не виїжджати за кордон, і взагалі обережніше поводитися.

Про це у Фейсбуці написав директор Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко, передає Укрінформ.

Він нагадав, що раніше на сайті Слідчого комітету РФ з`явилася офіційна інформація про пред`явлення обвинувачення Марківу (оголошення у міжнародний розшук із заочним запобіжним заходом утримання під вартою) за нібито "вбивство російського громадянина Андрія Миронова", перекладача італійського фоторепортера Андреа Роккеллі.

«За тим самим фактом, за яким і його, і Україну як державу Апеляційним судом присяжних було виправдано у Мілані. Особливо вражає недолугістю ось цей пасаж слідкома РФ "Маркив произвел в указанных лиц выстрелы из автомата Калашникова, чтобы до начала артиллерийского обстрела они не могли покинуть местность в попытках укрыться". Логічний зв`язок геть відсутній, адже саме після пострілів бойовиків у свій бік журналісти і почали бігти ховатися, що є природньою реакцію людини», - поінформував Шевченко.

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За його словами, і свідки розповідають, що зафіксовано експертно і закріплено слідчим шляхом Нацполіцією, що постріли зі стрілецької зброї здійснювалися з близької відстані 100-200 м, що відповідає місцю розташування саме бойовиків біля залізничного переїзду, а не наших солдат сил АТО, які були на горі Карачун за більше 1700 м.

Шевченко зазначив, що «коли журналісти із таксистом Кошманом і свідком Толстим сховалися на дні рову, схоже, саме терористи Гіркіна їх і накрили прицільно мінами у схованці, бо ж бачили, куди ті побігли».

«Хоча МВС України і не дозволить використовувати для політично мотивованого переслідування механізми Інтерпол, все одно Віталію доведеться не виїжджати поки що за кордон. І взагалі обережніше поводитися. Але це зайве свідчення причетності саме країни-агресора Росії до інформаційно-психологічної операції із кримінально-судового переслідування нашого гвардійця, звільненого після 1222 днів ув`язнення внаслідок колосальних зусіль різних людей, зокрема Арсена Авакова, Людмили Денісової, Олеся Городецького (голова Християнського товариства українців в Італії – ред.), Ольги Токарюк, (авторка фільму-розслідування про справу Марківа – ред.), Крістіано Тінацці (режисер цього фільму – ред.) та інших», - поінформував Шевченко.

Водночас у пресслужбі МВС поінформували, що Національне центральне бюро Інтерполу в Україні направило до Генерального секретаріату Інтерполу інформацію про можливу провокацію з боку РФ.

Зокрема у інформації, превентивно спрямованої Нацбюро в Україні в штаб-квартиру Інтерполу, повідомлялося, що оприлюдненя в відкритих джерелах інформації наміру Слідкому РФ оголосити Марківа в міжнародний розшук з використанням інструментів Інтерполу суперечить ст. 3 Статуту організації та порушує правила обробки інформації, оскільки звинувачення Марківа є необгрунтованими і політично заангажованим.

Зі свого боку Генеральний секретаріат Інтерполу підтвердив отримання інформації та подякував українським колегам за співпрацю.

"Генеральний секретаріат підтверджує отримання Вашого повідомлення, наведеного нижче, і хотів би подякувати вашому Бюро за постійну участь в забезпеченні цілісності своїх баз даних Інтерполу", - йдеться у листі-відповіді, отриманому НЦБ України в той же день 11 грудня 2020 року.

А глава МВС Арсен Аваков підкреслив, що Нацполіція системно моніторить інформацію по так званій "справі Марківа" і превентивно направила в Інтерпол відповідне попередження про можливу провокацію з боку РФ.

"Спроби путінського режиму організувати фейкову справу стосовно Нацгвардійця Віталія Марківа вже провалилися в суді Італії, тепер він намагається використовувати інструменти Інтерполу. Однак, Інтерпол - серйозна міжнародна організація, яка не допускає таких дешевих провокацій. Єдине, чого домігся слідком РФ - Віталій Марків поки не зможе подорожувати по Золотому кільцю Росії. Але так буде не завжди", - заявив Аваков.

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Як повідомлялося, раніше російський суд заочно заарештував і оголосив Марківа в розшук. Як заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, цим Росія підтвердила свою участь у спробі фальсифікації справи українця.

У листопаді апеляційний суд у Мілані повністю виправдав Марківа після того, як перша інстанція засудила його до 24 років позбавлення волі. Він уже повернувся в Україну.

Російський Слідчий комітет регулярно порушує кримінальні справи проти громадян України, українських військових, які захищають територіальну цілісність країни.