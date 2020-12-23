Слідком Росії висунув обвинувачення нацгвардійцю Марківу

Російське слідство висунуло обвинувачення у вбивстві військовослужбовцю Національної гвардії України Віталію Марківу. Його висунуто за тим самим інцидентом, за яким Марківа виправдав італійський суд.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Слідкому Росії.

«Винесено постанову про висунення обвинувачення Марківу в скоєнні злочину, передбаченого п.п. «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 КК РФ, відповідальність за яке передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Марківа оголошено в міжнародний розшук, за клопотанням слідства судом щодо нього заочно обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту», - йдеться у повідомленні.

За версією російського слідства, Марків 25 травня 2014 року поблизу Слов'янська (Донецька область) нібито передав командуванню для завдання артилерійського удару координати російського громадянина Андрія Миронова, італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі і французького журналіста Вільяма Рогуелона.

Слідком стверджує, що вони ішли в напрямку залізничного переїзду селища Андріївка і Марків нібито відкрив вогонь з автомата Калашникова, щоб перешкодити їм покинути територію до артилерійського обстрілу. Також повідомляється, що обвинуваченому в Росії загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, що раніше російський суд заочно заарештував і оголосив Марківа в розшук. Як заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, цим Росія підтвердила свою участь у спробі фальсифікації справи українця.

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді апеляційний суд у Мілані повністю виправдав Марківа після того, як перша інстанція засудила його до 24 років позбавлення волі. Він уже повернувся в Україну.

Російський Слідчий комітет регулярно порушує кримінальні справи проти громадян України, українських військових, які захищають територіальну цілісність країни.