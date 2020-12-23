Слідком Росії висунув обвинувачення нацгвардійцю Марківу
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Слідкому Росії.
«Винесено постанову про висунення обвинувачення Марківу в скоєнні злочину, передбаченого п.п. «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 КК РФ, відповідальність за яке передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Марківа оголошено в міжнародний розшук, за клопотанням слідства судом щодо нього заочно обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту», - йдеться у повідомленні.
За версією російського слідства, Марків 25 травня 2014 року поблизу Слов'янська (Донецька область) нібито передав командуванню для завдання артилерійського удару координати російського громадянина Андрія Миронова, італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі і французького журналіста Вільяма Рогуелона.
Слідком стверджує, що вони ішли в напрямку залізничного переїзду селища Андріївка і Марків нібито відкрив вогонь з автомата Калашникова, щоб перешкодити їм покинути територію до артилерійського обстрілу. Також повідомляється, що обвинуваченому в Росії загрожує довічне позбавлення волі.
Нагадаємо, що раніше російський суд заочно заарештував і оголосив Марківа в розшук. Як заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, цим Росія підтвердила свою участь у спробі фальсифікації справи українця.
Як повідомляв Укрінформ, у листопаді апеляційний суд у Мілані повністю виправдав Марківа після того, як перша інстанція засудила його до 24 років позбавлення волі. Він уже повернувся в Україну.
Російський Слідчий комітет регулярно порушує кримінальні справи проти громадян України, українських військових, які захищають територіальну цілісність країни.