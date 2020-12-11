Росія хоче обмежити пересування Марківа іншими країнами — МВС

Рішенням про заочний арешт нацгвардійця Віталія Марківа, яке прийняв Басманний суд Москви, Росія хоче обмежити його пересування іншими країнами.

Про це написав у Фейсбуці директор Департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко, передає Укрінформ.

Шевченко нагадав про повернення Марківа 3 листопада в Україну з Італії та назвав це "найпозитивнішою подією цілком поганого року, що минає".

"І от свіжа інформація про намір слідчих органів країни-агресора РФ оголосити йому заочний арешт за обвинуваченням в умисному вбивстві за ст.105 КК РФ. Найімовірніше, мова йде про обвинувачення у смерті громадянина РФ Миронова, який загинув разом із фотокореспондентом Андреа Роккеллі, за що нашого гвардійця судила і виправдала вже італійська Феміда. У такий спосіб Росія хоче обмежити його пересування іншими країнами, поставивши нашого гвардійця під загрозу затримання в інших юрисдикціях і потенційної видачі", - наголосив він.

Директор Департаменту комунікації МВС назвав це неприпустимим.

"І це зайве свідчення причетності країни-агресора РФ до інформаційно-психологічної операції із затримання і суду над Віталієм в Італії", - заявив Шевченко.

Зі свого боку міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Твіттері, коментуючи це рішення московського суду, заявив, що путінський режим фактично визнав свою участь у спробі фальсифікації справи Марківа.

"Путінський режим фактично визнав свою участь у спробі фальсифікації справи нацгвардійця Віталія Марківа. А коли не вдалося – розпочинає неприховане власне переслідування! Як то кажуть у Росії: "На воре и шапка горит!", - наголосив Аваков.

Міністр запевнив, що Україна ніколи не залишить свого солдата.

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Як повідомлялося, 3 листопада після виправдання Апеляційним судом Мілана нацгвардійця Марківа випустили із в’язниці.

Старший сержант Національної гвардії України Марків відбував покарання у тюрмі поблизу Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років ув’язнення за нібито причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та перекладача, росіянина Андрія Миронова, в травні 2014 року в районі Слов’янська Донецької області.

Марків перебував під вартою від дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 року.

Сьогодні, 11 грудня, Басманний суд Москви санкціонував заочний арешт Марківа у справі про нібито "вбивство двох людей на Донеччині".