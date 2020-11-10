Марківа нагородили орденом Архистратига Михаїла

Боєць Національної гвардії Віталій Марків нагороджений високою церковною нагородою Православної Церкви України - орденом Архистратига Михаїла.

Нагороду нацгвардійцю вручив предстоятель ПЦУ Блаженнійший Митрополит Епіфаній 10 листопада у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі, інформує пресслужба МВС, передає Укрінформ.

«Хочемо відзначити Вас цією високою церковною нагородою - орденом святого Архистратига Михаїла, який стоїть на чолі небесного воїнства. Україна має достойних воїнів, які борються за нашу територіальну цілісність та незалежність. Завдяки нашим зусиллям Україна стане сильною демократичною правовою державою», - сказав Епіфаній.

Марків нагороджений орденом Архистратига Михаїла / Фото: МВС України

Предстоятель Православної церкви України також подякував міністру внутрішніх справ Арсену Авакову за те, що з самого початку тримав справу Марківа на контролі.

«Для нього це було одним із пріоритетів діяльності, і це дуже важливо, що міністр пам’ятає про кожного нацгвардійця», - зазначив Епіфаній.

Зі свого боку Марків подякував за нагороду та підтримку:

«Усвідомлення того, що ПЦУ також підтримує мене та моїх побратимів, надало наснаги та волі не здаватися. Від українського народу, української діаспори не тільки в Італії, а й по всьому світу, постійно надходили листи. Ми розуміли, що це буде непроста боротьба, що це важливо для всієї України. Ми показали, що не залишаємо своїх і готові боротися», - зазначив боєць Національної гвардії.

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Заступник глави МВС Антон Геращенко підкреслив, що Марків серед перших записався в добровольчий батальйон ім. Кульчицького і в березні 2014 року пішов захищати свою країну в найгарячіші на той час точки, два місяці будучи під постійними обстрілами.

«Він провів 1222 дні за ґратами в Італії і це тільки укріпило його віру в Господа, у те, що справедливість є, і за неї треба боротися», - наголосив Геращенко.

Марків розповів, що планує продовжити службу в Національній гвардії.

«Я ніколи не припиняв служити. Для мене військова служба - не тільки обов’язок як громадянина, а й як чоловіка. В житті не вибираєш тільки матір та Батьківщину. Герой України Сергій Кульчицький на своєму прикладі показав мені та моїм побратимам, що таке бойовий генерал, він першим очолив нас, розуміючи, що в нас не було ніякої професійної підтримки, але ми горіли бажанням захищати Україну. Ми дали собі клятву, що доведемо справу до кінця - Україна залишиться єдиною, це справа честі», - сказав Марків.

Також Митрополит Епіфаній разом з Марківим та Геращенком оглянули стіну пам’яті, розміщену на зовнішньому мурі Михайлівського собору та поставили у православному храмі свічки у пам’ять про полеглих захисників України.

Як повідомлялося, 3 листопада після виправдання Апеляційним судом Мілана нацгвардійця Марківа випустили з в’язниці.

Старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбував покарання у тюрмі поблизу Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років ув’язнення за нібито причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та перекладача, росіянина Андрія Миронова, в травні 2014 року в районі Слов’янська Донецької області.

Марків перебував під вартою від дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 року.

На засіданні апеляційного суду Мілана 3 листопада були присутні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.