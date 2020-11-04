Скасування вироку Марківу: правда таки перемогла

Апеляційний суд Мілана визнав українця невинним

Апеляційний суд Мілана повністю виправдав Віталія Марківа, який три роки й чотири місяці провів за ґратами в Італії. У червні 2017 року в аеропорту Болоньї Віталія Марківа затримали італійські правоохоронці, звинувативши в причетності до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та його перекладача Андрія Миронова, які загинули у травні 2014-го в районі Слов’янська Донецької області. У липні 2019 року суд Павії без жодних доказів засудив українця до 24 років позбавлення волі.

Захист Марківа такі звинувачення та вирок назвав абсурдними, подав апеляцію й нарешті переміг.

У РЕЖИМІ ОНЛАЙН

П’яте судове засідання апеляційного суду Мілана...

Віталія Марківа вперше немає в судовій залі. Згодом стає відомо, що його й не буде, але слухання відбудуться. Через коронавірус нацгвардійця не доставили до суду. Однак за процесом він міг стежити в режимі онлайн у в’язниці. І це попри очікування, що 3 листопада апеляційний суд може провести останнє судове засідання суду присяжних перед ухваленням рішення.

У судовій залі зібралися всі допущені до процесу. Серед них і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«Сподіваємося, що це останнє рішення суду щодо Віталія Марківа та що вирок буде виправдувальний, і цей більш як трирічний термін ув’язнення закінчиться. Україна свого солдата не покине. Це позов не лише проти нацгвардійця, це позов проти всієї України», – заявив Арсен Аваков.

Арсен Аваков, Віталій Марків та Оксана Максимчук

З технічних причин початок слухань затримується, згодом налагоджується зв’язок, і Марків з’являється в суді в режимі онлайн. На екрані він у вишиванці. Спокійний та впевнений. Мужньо витримує весь бруд з боку обвинувачення. Заступниця генерального прокурора Мілана намагається спростувати аргументи захисту. За її словами, у суду не було наміру ображати державу Україна. Захист Марківа зауважує, що не припустимо називати АТО «злочином проти людства». У відповідь прокурор каже, що мала на увазі не АТО, а стрілянину по цивільних. Захист доводить, що у цивільних будівлях перебували бази бойовиків, і саме тому такі будинки могли потрапити під обстріл.

Адвокат Ніколо Бертоліні Клерічі, який представляє Україну в апеляційному суді Мілана, зазначає, що вирок італійського суду фактично робить «злочинцями проти людства» все українське військо.

Ніколо Бертоліні Клерічі

Також через відеозв’язок виступає і сам Віталій Марків. Він наголошує, що цивільні ніколи не були ціллю українських сил і вкотре заявляє, що не причетний до загибелі журналіста.

«Не бійтеся шукати правди! Я завжди казав, що я не винен, казав і казатиму, що не винен, поки мене не виправдають», – зазначив Марків.

Італійський адвокат Марківа наголошує, що матеріали справи підтверджують невинуватість українця.

«Вони абсолютно на нашу користь. Я в цьому був упевнений у Павії, впевнений і зараз», – наголошує адвокат захисту Раффаеле Делла Валле.

Раффаеле Делла Валле / Фото: Наталка Кудрик (Радіо Свобода)

За його словами, навіть ключовий доказ обвинувачення виявився на користь Марківа. Ідеться про переклад записів, які начебто свідчили про зізнання. І що цікаво, саме прокурор клопотала про експертизу розмови нацгвардійця зі співкамерником, щоправда, лише щодо вирваних із контексту слів. Згідно з оприлюдненим результатом, Марків не казав: «Ми прибрали репортера». Натомість він сказав: «У 2014 був убитий італійський репортер, і тепер вину хочуть покласти на мене». Тож обвинувачення намагалося долучити до матеріалів справи вирвану з контексту фразу «вбили журналіста» та інтерпретувати як зізнання у вбивстві.

Заслухавши усі сторони, суд оголосив кількагодинну перерву. А за п’ять годин відновив слухання та виправдав Марківа.

ПРОГРАЛИ БІЙ, АЛЕ ВИГРАЛИ ВІЙНУ

Мати Віталія Марківа каже, до останнього сподівалася, що суд виправдає її сина.

«У глибині душі я таки вірила, що правда має перемогти, що є судді, які мають розібратися й повірити у правду, яку ми всіма силами намагалися донести. Щоб вони почули нарешті нас. Ми протягом трьох років намагалися довести, що він не винен. Нас почули, вони визнали Віталія невинним і зняли всі обвинувачення», – наголосила в коментарі кореспонденту Укрінформу мати Віталія Оксана Максимчук.

Одразу після рішення суду вона разом з українською делегацією поїхала до в’язниці, щоб забрати сина додому. Адже за рішенням суду українець був виправданий як такий, що не вчинив злочину – з негайним звільненням.

«Три роки та чотири місяці він пробув за ґратами. Йому не повернуться три роки життя. Ми пройшли це випробування. Віталій сказав, що в Павії ми програли маленьку битву, але виграли цілу війну», – підкреслила Максимчук.

Перше, що зробив Віталій Марків, коли став вільним, – обійняв матір. Загорнутий в український прапор, пізно ввечері під стінами в’язниці, він почувався переможцем.

«Правда перемагає. Я безмежно щасливий та вдячний. Мене зараз переповнюють емоції. Я не очікував, але головне – вірити», – наголосив Віталій, вийшовши на волю.

Також до в’язниці по Марківа приїхали Арсен Аваков та Людмила Денісова.

«Україно, Віталія Марківа – виправдали! Міланський апеляційний суд оголосив виправдувальний вирок у справі нашого героя, повністю виправдавши його», – виголосила Людмила Денісова.

І додала: «Віталій Марків повертається з нами на Батьківщину».

КОМАНДНА ПЕРЕМОГА

Італійський адвокат Марківа Раффаеле Делла Валле також не стримує емоцій після перемоги в апеляційному суді.

«У Павії суд був наче в темряві, коли вночі прокидаєшся та блукаєш без світла навпомацки. Там одразу казали, що він винен, навіть не намагаючись дослідити ситуацію. Суд у Мілані вже був таким, наче ти йдеш у темряві зі свічкою в руках, і судді побачили світло», – поетично відреагував на рішення суду адвокат.

Його колега також підкреслив, що пишається Італією та судовою системою, яка скасувала страшне рішення суду першої інстанції.

«Було честю служити справедливості, і, будь ласка, дозвольте мені також пишатися своєю країною та нашою судовою системою, яка мала мужність скасувати жорстке рішення», – сказав у коментарі Укрінформу Ніколо Бертоліні Клерічі – партнер юридичної фірми Legance Avvocati Associati, що представляє Україну в апеляційному суді Мілана.

Виправдання Віталія Марківа захист назвав командною перемогою.

Анна Тищенко

«Команди італійських та українських адвокатів багато працювали з доказами. На моє переконання, оскільки навіть у сфері юстиції вирішальним є людський фактор, головне – не сам факт чи речовий доказ, а те, як вправно ним оперує досвідчений адвокат, наскільки він «зрісся зі справою», наскільки вірить у те, що його діло – праве. Саме такою була наша команда», – сказала в коментарі кореспонденту Укрінформу директорка департаменту міжнародних спорів Міністерства юстиції Анна Тищенко.

Вона наголосила, що адвокати жили цією справою, були готові оперативно відповісти на будь-який новий випад обвинувачення.

«Ми пишаємося тим, що змогли докласти всіх своїх зусиль заради звільнення Віталія, і разом з італійськими адвокатами допомогли Міністерству юстиції, МВС, Нацгвардії надати всі вичерпні докази непричетності як Марківа, так і українських військ до загибелі журналіста під Слов’янськом», – розповів Укрінформу адвокат Андрій Карнаухов, партнер адвокатського об’єднання «Сергій Козьяков та Партнери», яке разом з італійською юридичною компанією Legance Avvocati Associati захищало інтереси Україна у справі Марківа.

Андрій Карнаухов

А ще зазначив, що найабсурднішим, на його думку, був факт тотального ігнорування презумпції невинуватості – ключового принципу у кримінальному праві будь-якої країни.

Його колега Андрій Пилипенко підкреслив, що, попри всі перешкоди, сторона захисту мобілізувалася і перемогла.

Андрій Пилипенко

«Ми фактично були першими, хто разом із Мін'юстом мобільно організувалися для захисту Віталія та України в італійському суді, розуміючи, які ризики на себе беремо», – зазначив Пилипенко.

«Користуючись нагодою, хочемо подякувати всій великій команді патріотів України, яка була залучена до копіткої роботи зі збирання матеріалів. Як ми знаємо, деякі експертизи в цій справі були взагалі проведені в Україні вперше», – підкреслив у коментарі Укрінформу український адвокат Марківа Леонід Топал.

Леонід Топал

За словами його колеги Олександра Чебаненка, смак перемоги «солоний – від сліз, поту і крові».

Українські адвокати Марківа назвали весь процес абсурдом. Водночас українська сторона показала, що вона може та буде битися за своїх воїнів, і здатна перемагати.

«Ми дуже раді, що з Віталія Марківа знято абсолютно всі обвинувачення та обмеження, що він вільна людина», – наголосив Топал.

Сам Марків уже сьогодні в Україні обійматиме дружину та куштуватиме улюблені страви тещі.

«Дружина Діана почула та побачила його по відеозв’язку, коли ми вийшли з в’язниці. І перші слова його були: «Жінко, я їду додому, зустрічай». Вона у сльозах. Він замовив тещі печінковий торт, бо він його дуже любить. Не знаю, де вона вночі діставатиме ту печінку. Усі дуже емоційні, мільйон дзвінків. Ми щасливі», – поділилася радістю мати Віталія.

Олександр Чебаненко

Однак, попри рішення апеляційного суду на користь Марківа, захист не виключає, що обвинувачення не прийме поразку й подаватиме касаційну скаргу до Верховного суду Італії. Водночас три роки, чотири місяці, два дні український військовослужбовець Віталій Марків перебував за ґратами в Італії. Відповідаючи на запитання, чи буде пред’явлено претензії, адже невинна людина три роки провела у в’язниці, захист зазначив, що найближчим часом візьметься до справи. «Захист Віталія та держави Україна від самого початку заявляли як про необґрунтованість обвинувачень проти Віталія Марківа, так і про безпідставність його затримання й ув’язнення. Ми раді, що нарешті перемогли правда і справедливість, однак питання щодо відшкодування моральної та матеріальної шкоди через незаконне ув’язнення буде ухвалено найближчим часом», – сказав у коментарі Укрінформу адвокат Олександр Чебаненко.

Ірина Драбок, Гаага