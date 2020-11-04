Марків планує залишитись у лавах Нацгвардії

Виправданий Апеляційним судом Мілана нацгвардієць Віталій Марків найближчий час присвятить сім'ї.

Про це він сказав журналістам на брифінгу після приземлення літака, відповідаючи на запитання про плани на майбутнє, повідомляє кореспондент Укрінформу

«Головним моїм планом є бажання провести час з дружиною. Три роки чотири місяці і два дні, як я не бачив дружини. Це перший раз (сьогодні - ред.), що я її обійняв. Мої плани - це сім’я», - сказав Марків.

Він також зазначив, що має намір залишитись у лавах Нацгвардії.

Як повідомляв Укрінформ, нацгвардієць Віталій Марків, якого виправдав Апеляційний суд Мілана, 4 листопада повернувся з Італії до України разом з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, уповноваженою Верховної Ради з прав людини Людмилою Денісовою і своєю матір'ю.

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3 листопада після виправдання Марківа звільнили з в’язниці.

Старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбував покарання у тюрмі біля Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років ув’язнення за нібито причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та перекладача росіянина Андрія Миронова у травні 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.

Марків перебував під вартою від дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 року.

На засіданні апеляційного суду Мілана 3 листопада були присутні глава МВС Арсен Аваков та омбудсмен Людмила Денісова.