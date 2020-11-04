Марків планує залишитись у лавах Нацгвардії
Про це він сказав журналістам на брифінгу після приземлення літака, відповідаючи на запитання про плани на майбутнє, повідомляє кореспондент Укрінформу
«Головним моїм планом є бажання провести час з дружиною. Три роки чотири місяці і два дні, як я не бачив дружини. Це перший раз (сьогодні - ред.), що я її обійняв. Мої плани - це сім’я», - сказав Марків.
Він також зазначив, що має намір залишитись у лавах Нацгвардії.
Як повідомляв Укрінформ, нацгвардієць Віталій Марків, якого виправдав Апеляційний суд Мілана, 4 листопада повернувся з Італії до України разом з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, уповноваженою Верховної Ради з прав людини Людмилою Денісовою і своєю матір'ю.
3 листопада після виправдання Марківа звільнили з в’язниці.
Старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбував покарання у тюрмі біля Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років ув’язнення за нібито причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та перекладача росіянина Андрія Миронова у травні 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.
Марків перебував під вартою від дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 року.
На засіданні апеляційного суду Мілана 3 листопада були присутні глава МВС Арсен Аваков та омбудсмен Людмила Денісова.