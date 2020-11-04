Нацгвардієць Віталій Марків, якого виправдав Апеляційний суд Мілана повернувся до України разом з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, Уповноваженою з прав людини Людмилою Денісовою і своєю матір'ю.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, літак з ними приземлився на аеродромі Нацгвардії в Києві.

Першим із літака вийшов Марків із прапором України.

Марків повернувся до України / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

В аеропорту Марківа зустріли його дружина Діана та друзі. Вона розповіла журналістам, що востаннє бачила свого чоловіка три роки і два місяці тому. Дружина нацгвардійця додала, що вдома на Віталія Марківа чекає його улюблений печінковий торт, який він учора замовив.

Також Марківа зустрічали почесна варта Нацгвардії і його побратими з батальйону імені Кульчицього, з якими він після пресконференції зробив фото із плакатом з написом Free Markiv.

Як повідомляв Укрінформ, 3 листопада після виправдання Апеляційним судом Мілана нацгвардійця Марківа звільнили з в’язниці.

Старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбував покарання у тюрмі біля Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років ув’язнення за нібито причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та перекладача росіянина Андрія Миронова у травні 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.

Марків перебував під вартою від дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 року.

На засіданні апеляційного суду Мілана 3 листопада були присутні глава МВС Аваков та омбудсмен Денісова.