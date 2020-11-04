Марків повернувся до України
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, літак з ними приземлився на аеродромі Нацгвардії в Києві.
Першим із літака вийшов Марків із прапором України.Марків повернувся до України / Фото: Євген Котенко, Укрінформ
Також Марківа зустрічали почесна варта Нацгвардії і його побратими з батальйону імені Кульчицього, з якими він після пресконференції зробив фото із плакатом з написом Free Markiv.
Як повідомляв Укрінформ, 3 листопада після виправдання Апеляційним судом Мілана нацгвардійця Марківа звільнили з в’язниці.
Старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбував покарання у тюрмі біля Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років ув’язнення за нібито причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та перекладача росіянина Андрія Миронова у травні 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.
Марків перебував під вартою від дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 року.
На засіданні апеляційного суду Мілана 3 листопада були присутні глава МВС Аваков та омбудсмен Денісова.