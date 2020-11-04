Кулеба: Виправдання Марківа - це знак світу, що Україна бореться за кожного громадянина

Виправдання Апеляційним судом Мілана нацгвардійця Віталія Марківа є знаком усьому світові, що Україна бореться за кожного свого громадянина.

Як передає Укрінформ, це написав у Твіттері міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Виправдання Марківа — не лише радість для України, а і знак усьому світу: Україна бореться за кожного громадянина. Пишаюся, що українські дипломати послідовною роботою щороку зробили внесок у цей результат. Вдячний їм і великій команді всіх відомств за те, що Марків вільний", - написав глава МЗС.

Як повідомляв Укрінформ, Апеляційний суд Мілана 3 листопада виправдав старшого сержанта Національної гвардії України Віталія Марківа, засудженого судом Павії до 24 років ув'язнення за нібито причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі та його російського перекладача Андрія Миронова в травні 2014 року в районі Слов’янська Донецької області.

Марків відбував покарання у тюрмі поблизу Мілана. Загалом він перебував під вартою з 30 червня 2017 року - від дня арешту в Болоньї.

Після оголошення вердикту апеляційного суду Марківа звільнили з в’язниці, і сьогодні він повертається в Україну.