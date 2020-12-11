Суд у Москві санкціонував заочний арешт Марківа

Басманний суд Москви санкціонував заочний арешт українського нацгвардійця Віталія Марківа, оголошеного російськими слідчими в міжнародний розшук за обвинуваченням у нібито "вбивстві двох осіб на Донбасі".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на речницю суду Ірину Софінську.

Марківу заочно висунуто обвинувачення за ч. 2 ст. 105 КК РФ (вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою загальнонебезпечним способом з мотивів політичної, ідеологічної, національної ненависті або ворожнечі).

"Кримінальна справа" проти Марківа в РФ стосується подій 2014 року, коли під мінометним обстрілом у районі села Андріївка під Слов'янськом загинув італійський репортер Андреа Роккеллі і його перекладач, російський правозахисник Андрій Миронов.

Як повідомлялося, 3 листопада після виправдання Апеляційним судом Мілана Марківа випустили з в'язниці.

Старший сержант Національної гвардії України Марків відбував покарання у в'язниці поблизу Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції в Італії засудив його до 24 років ув'язнення за нібито причетність до загибелі Роккеллі і Миронова.

Марків перебував під вартою з дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 року.

На засіданні апеляційного суду Мілана 3 листопада були присутні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.