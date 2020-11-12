Суд у Павії не мав права розглядати справу Марківа - омбудсмен

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що суд першої інстанції в італійській Павії не мав права розглядати справу щодо бійця Нацгвардії Віталія Марківа.

Про це омбудсмен сказала в ефірі телеканалу “Рада”, повідомляє Укрінформ.

“Перш за все, я вважаю, що була порушена презумпція невинуватості нашого Віталія (Марківа - ред.). Коли його заарештували у 2017 році, то відразу - і ми це дослідили - ЗМІ в Італії написали, що заарештували вбивцю Рокеллі (італійського журналіста, що загинув на Донбасі - ред.). Тобто відразу було таке, що призначили винного — без будь-якого слідства і судового засідання... Потім (є питання щодо того — ред.), що цю справу розглядав суду Павії — у місті, де народився Рокеллі, де він вчився і де його всі знають. Це - суб'єктивізм всіх присяжних, це прослідковувалося, яке буде саме рішення”, - сказала Денісова.

Вона наголосила, що суд у Павії має повноваження розглядати тільки справи про злочини, які сталися на території Італії.

“Але чомусь вони розглядали злочин, який нібито скоїв наш Віталій на території України, - і це не їхні повноваження. Якщо Віталій Марків - військовий і він нібито зробив це під час військових дій, то це треба розглядати згідно з Женевською конвенцією, і вона була порушена. І я вважаю, що той вирок, який був винесений судом у Павії Марківу, він нікчемний, бо суд не той, судили не за тими правилами”, - пояснила омбудсмен.

За її словами, Марків відстоював інтереси перш за все України.

“І коли я з ним зустрічалася у грудні 2019 року в цій в'язниці “Опера”, де він утримувався, він говорив, що впорається і ніколи не здасться, і він невинний, але щоб Україна зробила все можливе, щоб навести такі докази, що Україна - невинна, і що невинний саме Віталій Марків”, - уточнила Денісова.

Як повідомлялося, 3 листопада після виправдання Апеляційним судом Мілана нацгвардійця Віталія Марківа звільнили з в’язниці.

Старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбував покарання у тюрмі поблизу Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років ув’язнення за нібито причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі та перекладача, росіянина Андрія Миронова, в травні 2014 року в районі Слов’янська Донецької області.

Марків перебував під вартою від дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 року.

На засіданні апеляційного суду Мілана 3 листопада були присутні міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.