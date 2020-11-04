Денісова прогнозує, що Марківа доведеться захищати ще й у Касаційному суді Мілана

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова прогнозує звернення сторони обвинувачення нацгвардійця Віталія Марківа до Касаційного суду Мілана.

Про це Денісова сказала після прибуття Марківа в Україну, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сторона обвинувачення, як ми думаємо, буде подавати скаргу в Касаційний суд (Мілана). Але спочатку 90 діб треба дочекатися рішення до резолютивної частини, яку вчора оголосив Апеляційний суд Мілана. Потім вони (сторона обвинувачення - ред.) будуть подавати цю скаргу, а потім ми будемо знову захищати те, що наш Віталій не винен, у Касаційному суді. Звичайно, це робитимуть адвокати. Касаційний суд може або підтвердити рішення Апеляційного суду, або передати (справу - ред.) на розгляд в Апеляційний суд іншого регіону. Але ми, безумовно, будемо дотримуватися всіх норм Європейської конвенції з прав людини і будемо захищатися", - сказала Денісова.

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Стосовно того, чи подаватиме Марків позов до Європейського суду з прав людини, вона зауважила, що це вирішуватиме сам Віталій із своїми адвокатами.

"Але на сьогоднішній день є всі обставини, щоб такий позов подати", - зазначила уповноважена ВР.

Як повідомляв Укрінформ, 3 листопада після виправдання Апеляційним судом Мілана нацгвардійця Віталія Марківа випустили з в’язниці.

Старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбував покарання у тюрмі поблизу Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років ув’язнення за нібито причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та перекладача, росіянина Андрія Миронова, в травні 2014 року в районі Слов’янська Донецької області.

Марків перебував під вартою від дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 року.

На засіданні апеляційного суду Мілана 3 листопада були присутні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.