Денісова сказала, коли суд Мілана оприлюднить рішення щодо Марківа

Повний текст рішення апеляційного суду у рамках розгляду справи бійця Національної гвардії Віталія Марківа буде оприлюднений після того, як пройдуть 90 днів з дня, коли була оголошена коротка частина ухвали щодо його виправдання.

Про це Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила в ефірі телеканалу “Рада”, повідомляє Укрінформ.

“3 листопада відбулося оголошення резолютивної частини цього рішення. Зараз у них є 90 днів, щоб написати це рішення, яке обґрунтує їх рішення, що саме Марків невинуватий. Після того, як ці 90 днів пройдуть, рішення буде оприлюднене, і воно буде доведено до всіх сторін процесу — і прокурора, і захисту, і до Марківа. І всі сторони мають право подати касаційну скаргу упродовж 45 днів після оцих 90 днів”, - сказала вона.

Уповноважена ВР з прав людини зазначила, що у сторін після оприлюднення повного тексту такого рішення є 45 днів на його вивчення і прийняття рішення щодо їх подальших дій, наприклад, - щодо формування скарги по-іншому і її передачі у касаційний суд.

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Денісова поінформувала, що касаційний суд не має термінів для розгляду таких скарг.

“Тобто, касаційний суд може або підтвердити після розгляду цієї скарги рішення апеляційного суду, або не підтвердити, - скасувати і передати на розгляд цю скаргу іншому апеляційному суду, наприклад, у Апеляційний суд Риму, і вони знову це там розглядатимуть. Там є термін 5 засідань, і потім інший апеляційний суд може прийняти рішення або таке ж саме, як прийняв апеляційний суд Мілана, або інше рішення. Наприклад, визнають винним, і тоді ми будемо оскаржувати, і знову потім понад цих 100 діб, і знову цей процес”, - зазначила Денісова.

Вона уточнила, що у випадку, якщо касаційний суд направить цю справу до іншого апеляційного суду в Італії, і цей суд прийме відмінне від апеляційного суду Мілана рішення, то можна буде подати у касаційний суд скаргу, в тому числі і про фальсифікацію доказів італійською стороною, або що з української сторони є інші докази невинуватості Марківа.

“І коли цей процес буде вже завершений, і касаційний суд остаточно винесе рішення, яке вже оскарженню не підлягає, - наприклад, якщо вони відразу підтвердять рішення апеляційного суду Мілана, то тоді сторона захисту і сам Віталій Марків мають визначитися, чи подає він до ЄСПЛ скаргу, щоб все ж таки притягнути до відповідальності тих, хто засудив невинну людину на 24 роки”, - повідомила Денісова.

Вона уточнила, що таку скаргу до ЄСПЛ можна буде подати лише після того, як розгляд всіх скарг буде завершено.

“Безумовно, має право (Марків на подачу скарги в ЄСПЛ — ред.), і я думаю, що це відбудеться, але лише після того, як розгляд всіх скарг, і в касаційній інстанції, буде завершено. Після того, як касаційний суд визнає остаточно невинуватість — а я думаю, що це так і буде — Віталія Марківа, - він зі своїми адвокатами має повне право подати у ЄСПЛ таку скаргу”, - поінформувала український омбудсмен.

Як повідомлялося, 3 листопада після виправдання Апеляційним судом Мілана нацгвардійця Марківа випустили з в’язниці.

Старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбував покарання у тюрмі поблизу Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років ув’язнення за нібито причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та перекладача, росіянина Андрія Миронова, в травні 2014 року в районі Слов’янська Донецької області.

Марків перебував під вартою від дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 року.

На засіданні апеляційного суду Мілана 3 листопада були присутні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.