У Світовому конґресі українців привітали виправдання та звільнення Марківа

Світовий конґрес українців (СКУ) привітав виправдання Апеляційним судом Мілана й звільнення з в’язниці нацгвардійця Віталія Марківа і подякував українцям Італії та світу за відстоювання справедливості у цій справі.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці СКУ в Фейсбуці.

«Вітаємо новину про виправдання українського нацгвардійця Віталія Марківа. Дякуємо українській громаді Італії та світовим українським громадам за невтомну боротьбу за справедливість!», - йдеться у дописі.

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Як повідомляв Укрінформ, 3 листопада після виправдання Апеляційним судом Мілана нацгвардійця Марківа випустили з в’язниці.

Старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбував покарання у тюрмі поблизу Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років ув’язнення за нібито причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та перекладача, росіянина Андрія Миронова, в травні 2014 року в районі Слов’янська Донецької області.

Марків перебував під вартою від дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 року.

На засіданні апеляційного суду Мілана 3 листопада були присутні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.