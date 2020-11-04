Марків подякував українській громаді в Італії за підтримку під час судових процесів

Виправданий міланським апеляційним судом нацгвардієць Віталій Марків, який у середу повертається в Україну, висловив вдячність громаді українців в Італії за підтримку під час судових процесів.

Як передає Укрінформ, про це Марків сказав у відео, яке розмістив на своїй Фейсбук-сторінці голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький.

«Шановна громадо українців, мої співвітчизники, щиро вам дякую! Без вашої допомоги, без вашої підтримки я би просто-напросто, я вам чесно признаюся, я би не вистояв», - зазначив нацгвардієць.

За його словами, емоційно і морально було дуже важко, «коли кожного дня тобі говорять, натякають – під час суду, в тюрмі, коли ти прокидаєшся і бачиш оці грати – що: "Забудь, бо тут є Росія, тут є гроші, ти взагалі останнє колесо від возу, ніхто тобою не буде перейматися"».

«Але ваші листи, дитячі малюнки надавали мені сили, наснаги та показали, що лише коли ми всі об’єднаємось, ми здолаємо будь-яку перешкоду. Щиро вам дякую від щирого серця! Це не тільки моя перемога, це спільна наша перемога, перемога за Україну, за наших героїв, за наших загиблих, за нашу історію. Щиро вам дякую. Слава Україні!», - наголосив Марків.

Про важливу роль української громади в Італії на чолі з Городецьким у справі підтримки та звільнення Марківа нагадала, зокрема, українська письменниця, журналістка та громадська діячка Леся Воронюк у Фейсбуці

«Хочу нагадати, що його звільнення - великі зусилля української громади в Італії на чолі з Олесем Городецьким. Саме Олесь не відвертався і не занепадав духом стільки років, консолідував захист, не давав розслабитись українському посольству та українській стороні загалом, провокував інформаційні кампанії та широкий суспільний розголос в Італії та по світу, витрачав місяці-роки свого часу і власних ресурсів задля захисту свого, нашого. Олесю, вітаю! Це велика ваша перемога!», - написала Воронюк.

Як повідомляв Укрінформ, апеляційний суд Мілана 3 листопада виправдав старшого сержанта Національної гвардії України Віталія Марківа , засудженого судом Павії до 24 років ув'язнення за нібито причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі та його російського перекладача Андрія Миронова в травні 2014 року в районі Слов’янська Донецької області.

Марків відбував покарання у тюрмі поблизу Мілана. Загалом він перебував під вартою з 30 червня 2017 року - від дня арешту в Болоньї.

Після оголошення вердикту апеляційного суду Марківа звільнили з в’язниці, і сьогодні він повертається в Україну.

Фото, відео: Олесь Городецький