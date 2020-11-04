Марків подякував українській громаді в Італії за підтримку під час судових процесів
Як передає Укрінформ, про це Марків сказав у відео, яке розмістив на своїй Фейсбук-сторінці голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький.
«Шановна громадо українців, мої співвітчизники, щиро вам дякую! Без вашої допомоги, без вашої підтримки я би просто-напросто, я вам чесно признаюся, я би не вистояв», - зазначив нацгвардієць.
За його словами, емоційно і морально було дуже важко, «коли кожного дня тобі говорять, натякають – під час суду, в тюрмі, коли ти прокидаєшся і бачиш оці грати – що: "Забудь, бо тут є Росія, тут є гроші, ти взагалі останнє колесо від возу, ніхто тобою не буде перейматися"».
«Але ваші листи, дитячі малюнки надавали мені сили, наснаги та показали, що лише коли ми всі об’єднаємось, ми здолаємо будь-яку перешкоду. Щиро вам дякую від щирого серця! Це не тільки моя перемога, це спільна наша перемога, перемога за Україну, за наших героїв, за наших загиблих, за нашу історію. Щиро вам дякую. Слава Україні!», - наголосив Марків.
Марків відбував покарання у тюрмі поблизу Мілана. Загалом він перебував під вартою з 30 червня 2017 року - від дня арешту в Болоньї.
Після оголошення вердикту апеляційного суду Марківа звільнили з в’язниці, і сьогодні він повертається в Україну.
Фото, відео: Олесь Городецький