Денісова вручила подяки консулам і українським активістам в Італії за допомогу у «справі Марківа»

Омбудсмен Людмила Денісова вручила подяки консулам України в Мілані та українським активістам, які проживають в Італії, за допомогу у звільненні Віталія Марківа.

Про це Денісова повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Звільнення нацгвардійця Віталія Марківа – це наша колективна перемога! Сьогодні мала честь вручити подяки уповноваженого Верховної Ради з прав людини правозахисникам, волонтерам, громадським активістам, журналістам, які постійно проживають в Італії, та які боролися разом з нами за справедливе правосуддя і дотримання прав Віталія Марківа», - повідомила Денісова.

Омбудсмен зазначила, що, виконуючи свій громадянський обов’язок, вони особисто брали участь у публічних заходах з метою привернення уваги міжнародної спільноти до справи нашого Героя.

«Особливу подяку за забезпечення прав та консульського захисту Віталія Марківа висловлюю ексгенеральному консулу України в Мілані Роману Горяйнову та консулу Генерального консульства України в Мілані Євгену Шквирі», - додала Денісова.

Як повідомляв Укрінформ, нацгвардієць Віталій Марків, якого виправдав Апеляційний суд Мілана, 4 листопада повертається в Україну.

3 листопада після виправдання Апеляційним судом Мілана Марківа випустили з в’язниці.

Старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбував покарання у в'язниці біля Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років позбавлення волі за нібито причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та перекладача росіянина Андрія Миронова у травні 2014 року в районі Слов’янська Донецької області.

Марків перебував під вартою від дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 року.

Відео: Фейсбук Людмили Денісової