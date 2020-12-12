Зеленський нагородив нацгвардійця Марківа орденом «За мужність» ІІІ ступеня

Зеленський нагородив нацгвардійця Марківа орденом «За мужність» ІІІ ступеня

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Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський, беручи до уваги клопотання Міністерства внутрішніх справ України, підписав указ № 563/2020 про нагородження старшого сержанта Національної гвардії Віталія Марківа орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Сьогодні, у День Сухопутних військ, коли Україна вшановує своїх героїв, які стоять на захисті свободи і незалежності нашої держави, та дякує їм за гідну службу, Віталій Марків нагороджений за видатні особисті досягнення у державній та суспільній діяльності, зразкове виконання службового та громадянського обов'язку, високу професійність і вагомий внесок у захист прав і свобод громадян та інтересів України на міжнародному рівні", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, Віталій Марків був несправедливо засуджений до 24 років позбавлення волі в Італії через смерть журналіста, проте, зберігаючи військову честь і громадянську гідність, зумів довести свою невинуватість і здобути свободу. Справедливе рішення у справі нацгвардійця та його звільнення – це також перемога України на міжнародному рівні, зауважив Володимир Зеленський.

«Українська держава і я особисто будемо завжди відстоювати права наших громадян та завжди допомагатимемо їм повернутися додому, в якій би частині світу вони не потрапили в біду. Ми будемо боротися за кожного нашого громадянина – це один з моїх базових принципів», – відзначив Президент.

Як повідомлялося, 3 листопада після виправдання Апеляційним судом Мілана нацгвардійця Марківа звільнили з в’язниці в Італії.

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Старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбував покарання у тюрмі поблизу Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років ув’язнення за нібито причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та перекладача, росіянина Андрія Миронова, в травні 2014 року в районі Слов’янська Донецької області.

Марків перебував під вартою від дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 року.

Фото: Офіс Президента

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