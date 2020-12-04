Марків передав до музею вишиванку, яку одягав на суд в Італії

Нацгвардієць Віталій Марків передав до Національного музею України у Другій світовій війні особисті речі.

Про це інформує пресслужба МВС, передає Укрінформ.

«Віталій Марків відвідав виставку «Вільні», присвячену українцям – політичним бранцям сучасної російсько-української війни та передав співробітникам меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні» особисті речі для експозиції «Український схід», - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Марківа нагородили орденом Архистратига Михаїла

Зазначається, що серед переданого до музею – вишиванка, в яку він був одягнений на останньому засіданні в італійському суді, де був повністю виправданий, а також листи підтримки від українців з різних куточків світу.

«Я передав листи від дітей, від наших співвітчизників, товаришів з Національної гвардії, які мене підтримували, передав малюнки, які тримав у себе в камері в італійській тюрмі. На мою думку, це саме те місце, де це повинно зберігатись, в музеї. Це - доказ, що якщо людина вірить і не здається, то обов’язково переможе. Тому мені було дуже приємно і великою честю, що співробітники музею попросили передати мої особисті речі сюди» - зазначив Марків.

Читайте також: Зеленський зустрівся з нацгвардійцем Марківим

Він також оглянув оновлений виставковий проєкт «Український схід» і розповів про бої 2014 року поблизу Слов’янська та гори Карачун, у яких брав участь.

Марків подякував всім, хто боровся за його свободу, зокрема, він висловив слова подяки всім своїм товаришам по службі, керівництву МВС та Нацгвардії, «які з перших днів вступили в боротьбу за мою свободу, яке вірили, що я невинний».

«Хочу подякувати всім, хто доклав зусиль до мого звільнення та не залишили мене в біді. Дякую всім українцям, які писали, підтримували та вірили в мене. Щиро вам дякую, без вашої підтримки я б не вистояв», - додав Марків.

Зі свого боку гендиректор музею Іван Ковальчук зазначив, що в музеї пишаються, що саме їм випала честь отримати ці артефакти, які згодом доповнять експозиції музею.

Як повідомлялося, 3 листопада після виправдання Апеляційним судом Мілана нацгвардійця Марківа випустили з в’язниці.

Старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбував покарання у тюрмі поблизу Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років ув’язнення за нібито причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та перекладача, росіянина Андрія Миронова, в травні 2014 року в районі Слов’янська Донецької області.

Марків перебував під вартою від дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 року.

На засіданні апеляційного суду Мілана 3 листопада були присутні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Фото: МВС