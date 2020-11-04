Зеленський зустрівся з нацгвардійцем Марківим

Президент Володимир Зеленський зустрівся з нацгвардійцем Віталієм Марківим відразу після його прибуття на Батьківщину.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Президента, зустріч відбулася в Офісі глави держави у дуже теплій атмосфері.

Зазначається, що Президент поцікавився самопочуттям Марківа та подробицями перебування у в’язниці.

«Ви молодець. Я вас вітаю, дуже приємно зустрітися. Я вважаю, що це дійсно спільна перемога, і перш за все – перемога України на міжнародному рівні. Круто, що у нас такі бійці. Все, що було в наших силах, ми робили», – сказав Зеленський.

Президент також оцінив силу духу Віталія Марківа і його високі моральні якості.

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"Я радий, що у нас на службі є такі військовослужбовці. Ви – приклад для багатьох», – наголосив глава держави.

Марків своєю чергою подякував Президенту за підтримку. За його словами, вона була для нього "головним знаком – не тільки як для громадянина України, але й військовослужбовця, що Головнокомандувач є, він турбується і своїх не залишає".

Марків розповів, що в ув’язненні багато писав і читав, вивчав історію України, а також про те, що зберіг і привіз із собою кожен малюнок і кожен лист, який йому надіслали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що Марків є студентом Національної академії внутрішніх справ, він має пройти медичну реабілітацію та хоче продовжити кар’єру військовослужбовця.

Як повідомляв Укрінформ, 3 листопада після виправдання Апеляційним судом Мілана нацгвардійця Марківа випустили з в’язниці.

Старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбував покарання у тюрмі поблизу Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років ув’язнення за нібито причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та перекладача, росіянина Андрія Миронова, в травні 2014 року в районі Слов’янська Донецької області.

Марків перебував під вартою від дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 року.

На засіданні апеляційного суду Мілана 3 листопада були присутні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Фото: ОП