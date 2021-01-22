Зеленський оголосив 23 січня Днем жалоби через трагедію в Харкові

У зв'язку з трагедією, що сталася 21 січня внаслідок пожежі в будинку для літніх людей у Харкові та призвела до людських жертв, а також з метою вшанування пам'яті загиблих, 23 січня в Україні оголошено днем жалоби.

Як передає Укрінформ, відповідний указ № 23/2021 «Про оголошення в Україні дня жалоби» підписав Президент Володимир Зеленський, повідомляє сайт глави держави.

Відповідно до указу, в цей день на всій території України буде приспущено Державний прапор на будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.

Також мають бути скасовані розважально-концертні заходи та внесені відповідні зміни до програм теле- та радіопередач.

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«У цій страшній пожежі ми втратили 15 людей. Це були чиїсь батьки та матері, чиїсь бабусі й дідусі. Так, у них позаду було довге життя, але попереду їх точно не мала чекати така жахлива смерть. Ці люди мали право на турботу, догляд та безпеку на схилі своїх років. Щоб гідно вшанувати їхню пам’ять, завтра оголошено день трауру. Бо зайвих громадян в Україні не існує», – сказав Зеленський.

Він висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

Як повідомлялося, у Харкові 21 січня у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа. Загинули 15 людей, ще 5 постраждали.

За даними Харківської ОДА, заклад для літніх людей, де сталася трагедія, не значиться в жодному реєстрі.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 22 січня заявила, що правоохоронці затримали чотирьох осіб - власника домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат, орендаря будинку та його дружину - директора приватного підприємства, яка фактично керувала закладом, адміністратора, який координував роботу пансіонату, при цьому офіційно не був там працевлаштований.

Наслідки пожежі в домі для людей похилого віку у Харкові / Фото: В’ячеслав Мадієвський, Укрінформ

Слідство ведеться за ч. 2 ст. 270 КК України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей). Перевіряються такі основні версії: пожежа внаслідок підпалу (занесення стороннього вогню); пожежа внаслідок необережного поводження з вогнем в побуті та з електроприладами; пожежа через замикання електромережі.

У п’ятницю, 22 січня, до Харкова прибув Президент Володимир Зеленський.