В Україні не підніматимуть тарифи на тепло та гарячу воду – Кабмін готує меморандум

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив підготувати проєкт Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та гарячої води в Україні.

Як передає Укрінформ, таке доручення Шмигаль дав під час наради з питань тарифної політики у сфері централізованого теплопостачання, повідомляє Урядовий портал.

«Усі гілки влади об’єдналися, щоб захистити людей від неконтрольованого зростання тарифів. Ми цінуємо, що це спільне рішення з головами міст містить пункт про непідвищення тарифів на опалення й гарячу воду для українців. Вдячний всім учасникам наради за конструктивну співпрацю. У час коронакризи всім нам важливо підтримати наших громадян», — сказав Шмигаль.

Зазначається, що Меморандум регламентуватиме наступні домовленості: тарифи на тепло та гарячу воду в цьому опалювальному сезоні залишаться незмінними; проведення спільної роботи над реструктуризацією заборгованості перед НАК «Нафтогаз», що утворилася через різницю між виручкою ТКЕ та тарифною виручкою (так звана «різниця в тарифах»); теплокомуненерго матимуть можливість укладати річні договори з НАК «Нафтогаз» за вигідною ціною.

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Шмигаль дав доручення Міністру розвитку громад та територій Олексію Чернишову, т. в. о. Міністра енергетики Юрію Вітренку, голові НКРЕКП Валерію Тарасюку, голові правління НАК «Нафтогазу» Андрію Коболєву до 25 січня за участю Асоціації міст України та заінтересованих органів державної влади підготувати та подати Кабінету Міністрів проєкт Меморандуму.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Київський міський голова, голова АМУ Віталій Кличко заявив, що тарифи на опалення та гаряче водопостачання в Україні до кінця опалювального сезону підвищуватись не будуть.