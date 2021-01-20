Президент дав завдання уряду збалансувати ціни на газ для всього населення

Президент Володимир Зеленський дав завдання Кабінету Міністрів тісно співпрацювати з керівниками в регіонах задля зниження ціни на газ для населення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

«Президент України дав завдання тісно співпрацювати з регіональними лідерами задля зниження ціни на газ для всього населення. Ми будемо робити все можливе заради встановлення соціальної справедливості в ціноутворенні на опалення. Більш того, не сумніваюся, що ми знайдемо порозуміння з очільниками територіальних громад», – сказав радник керівника Офісу Президента Тимофій Милованов.

Зазначається, що за завданням Зеленського уряд провів нараду з представниками органів місцевого самоврядування, на якій були розглянуті пропозиції від НАК «Нафтогаз України» та напрацьовані відповідні механізми для вирівнювання тарифів для всіх соціальних категорій. Таким чином Кабмін допоможе зняти додаткове навантаження з органів місцевого самоврядування. Пропозиції НАК «Нафтогаз України» дадуть змогу збалансувати ціни на газ на програми централізованого опалення в містах і селах.

У пресслужбі нагадали, що за ініціативою глави держави уряд уже напрацював інструменти для тимчасового зниження цін на газ для населення до 6,99 грн за 1 кубометр. Передусім це стосувалось індивідуальних домогосподарств.

"Водночас певна частина населення отримує послуги з опалення через теплокомуненерго. Ціноутворення на опалення у регіональних теплокомуненерго значно складніше, а тому ціни для населення, яке одержує опалення через ці структури, бувають суттєво вищими", - повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Як повідомлялося, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 20 січня заявляв, що Кабінет Міністрів вирішуватиме проблеми з тарифами на централізоване опалення з представниками місцевої влади.