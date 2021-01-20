Держрегулювання цін на газ заощадить українцям до 5 мільярдів - Нафтогаз

Державне регулювання ціни на газ заощадить побутовим споживачам від 4 до 5 млрд грн на рахунках за газ.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба НАК «Нафтогаз України».

«Нафтогаз» запевняє, що у період дії обмежень готовий постачати газ для газзбутових компаній для потреб населення. При цьому, для компаній діятиме два варіанти оплати. Перший варіант передбачає поставки газу зі знижкою до ринкової ціни, за умови, якщо газзбут-контрагент забезпечить верифікацію клієнтської бази. Газзбут має довести наявність серед своїх клієнтів побутових споживачів, а за підсумками кожного місяця — проінформувати Нафтогаз, які обсяги спрямовані безпосередньо на потреби населення. Обсяги фактичного споживання газу населенням будуть перевірятися», - зазначили у НАК.

Якщо газзбут відмовиться підтверджувати поставки населенню, Нафтогаз пропонує другий варіант — купувати газ за ринковою ціною та з банківською гарантією оплати або за передоплатою.

Як повідомлялося, з 1 лютого до 31 березня 2021 року гранична ціна газу для населення становитиме 6,99 грн за куб. м відповідно до розпорядження уряду.

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У випадку, якщо постачальник газу відмовиться постачати газ побутовим клієнтам за регульованою ціною, спрацює страховий механізм ринку — постачальник “останньої надії” (ПОН), яким є Газопостачальна компанія “Нафтогаз України”. Відповідно до вимог законодавства, споживач може бути клієнтом ПОН до 60 днів. Протягом цього періоду споживач має знайти нового постачальника газу.