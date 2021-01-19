В Енергетичному Співтоваристві вважають кроком назад повернення до регулювання цін на газ

Повернення державного регулювання цін на газ є істотним кроком назад і може загрожувати існуванню ринку газу.

Про це під час дискусії Energy Club сказав голова Секретаріату Енергетичного Співтовариства Янез Копач, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Історія успіху про ліквідацію ПСО (покладення спеціальних обов'язків - ред.), що тривала протягом 2019-2020 років, змінилася. Це можна назвати великим кроком назад. Я можу зрозуміти занепокоєння уряду через зростання цін на газ. Якщо цей захід триватиме лише до кінця березня, все буде нормально. Але якщо це триватиме довше, це поставить ринок газу під загрозу", - сказав Копач.

На його думку, ефективним був би захід, відповідно до якого частину газу українського видобутку - державної компанії АТ "Укргазвидобування" - продавали б на біржі іншим учасникам ринку. При цьому не йдеться про те, щоб одразу продавати весь обсяг.

"Для початку це може бути 25-30% видобутку", - зазначив Копач.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 18 січня ухвалив рішення, яким знизив граничну ціну на газ до 6,99 грн за кубометр. Якщо постачальники відмовлятимуться постачати газ населенню за такою ціною, їхні споживачі переходитимуть до постачальника "останньої надії" - НАК "Нафтогаз України".

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на засіданні 19 січня встановила граничний тариф на розподіл газу на рівні 1,79 грн за кубометр.