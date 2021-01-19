В Україні обмежили тариф на розподіл газу - 1,79 гривні за кубометр

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на своєму засіданні встановила граничний тариф на розподіл газу на рівні 1,79 грн за кубометр.

Про це у Telegram написав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Укрінформ.

«Регулятор підтримав спільне рішення, напрацьоване урядом, народними депутатами та профільним комітетом Верховної Ради. Таким чином максимальне зниження тарифу на розподіл становитиме до 30%", - відзначив Шмигаль.

Разом з тим, нагадав прем'єр, встановлення граничного тарифу на рівні 1,79 грн не означає, що він буде однаковий для всіх. НКРЕКП визначило найвищу межу тарифу, проте для десятків компаній ця сума буде нижчою.

«Найближчим часом у парламент також буде подана ініціатива, яка має зменшити розрив у тарифах між різними газорозподільчими компаніями та встановлюватиме справедливий тариф на розподіл газу для всіх людей", - анонсував Шмигаль.

Як повідомлялося, уряд 18 січня ухвалив рішення, яким знизив граничну ціну на газ до 6,99 грн за кубометр. Якщо постачальники відмовлятимуться постачати газ населенню за такою ціною, їх споживачі переходитимуть до постачальника "останньої надії" - НАК "Нафтогаз України".