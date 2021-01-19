Завищені ціни в платіжках: АМКУ виявив порушення у шести газзбутів

Північне територіальне відділення Антимонопольного комітету України розпочинає справи щодо шести газопостачальних компаній через встановлення завищених цін на газ для населення.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ, передає Укрінформ.

"Дії ТОВ "Київоблгаз збут", ТОВ "Житомиргаз збут", ТОВ "Чернігівгаз збут", ТОВ "Черкасигаз збут", ТОВ Уманьгаз збут" та ДП "КиївГазЕнерджі" містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольними (домінуючим) становищем на ринку. Це могло призвести до ущемлення інтересів споживачів, яке було б неможливим за умови існування значної конкуренції на ринку", - наголосили в АМКУ.

Наразі виявлено, що цінові пропозиції відповідачів на природний газ для потреб населення з листопада 2020 року по січень 2021 року в середньому перевищували ціни їх конкурентів на ринку до 40%. Наприклад, ціна газу у "Київоблгаз збут" була вищою за ціну, запропоновану "ГК "Нафтогаз України", на 2,54 грн за 1 кубометр (38,52%). А різниця з цінами ТОВ "Мегаватт енерго" взагалі становила аж 43,41%: ця компанія пропонувала населенню куб газу дешевше на 2,76 грн.

"Тобто з урахуванням цін, які формувались на ринку, вищезазначені товариства здійснювали постачання природнього газу для населення за економічно необґрунтованими (завищеними) цінами", - вважають в АМКУ.

Наголошується, подібні факти виявлені також і в інших регіонах України, дослідження по них вже завершуються територіальними відділеннями комітету.

"У разі наявності інформації щодо можливих порушень з боку газопостачальних компаній, зокрема створення перешкод при зміні постачальника, просимо звертатися до міжобласних відділень АМКУ", - додали в комітеті.

Як повідомлялося, з 1 серпня 2020 року ринок газу було відкрито для населення, і споживач отримав право вибору постачальника. За даними АМКУ, окрім згаданих шести компаній в територіальних межах тих же областей діяльність з постачання природного газу здійснюють й інші суб’єкти господарювання. Однак і надалі до 85% населення користуються послугами компаній-відповідачів у відповідних регіонах.