Газзбути не зобов'язані продавати газ за регульованою ціною - Вітренко

Газзбути, якщо не хочуть, не зобов'язані продавати газ населенню за ціною 6,99 грн за кубометр. У такому випадку населення переходить до постачальника «останньої надії».

Як передає Укрінформ, про це сказав т. в. о. міністра енергетики Юрій Вітренко в інтерв'ю медіакомпанії DW.

«Уряд прийняв рішення обмежити граничну ціну для постачання газу населенню. Це можна вважати ринковим заходом, тому що уряд нікого не зобов'язує за такою ціною постачати газ населенню. Усі ринкові гравці, якщо не хочуть, не будуть за такою ціною постачати. У такій ситуації споживачі переходять до постачальника "останньої надії", це - Нафтогаз», - сказав Вітренко.

За його словами, Нафтогаз погодився продавати газ за такою ціною.

Як повідомляв Укрінформ, уряд встановив верхню межу ціни на газ для населення на рівні 6,99 грн за кубометр. Це обмеження почне діяти з 1 лютого 2021 року.