У «Слузі народу» обіцяють, що абонплата за газ не перевищуватиме 1,79 гривні за куб

Тариф на транспортування газу для населення не перевищуватиме 1,79 грн за кубометр.

Як передає Укрінформ, такі результати онлайн-зустрічі депутатської фракції «Слуга народу» з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, т.в.о міністра енергетики Юрієм Вітренко., головою Антимонопольного комітету Оксаною Піщанською, головою НКРЕКП Валерієм Тарасюком щодо тарифів на газ для населення, повідомили на сторінці партії “Слуга народу” в Фейсбуці.

«Максимальна ціна по Україні — 6,99 грн за кубометр. Тариф на розподіл - максимум 1,79 грн за кубометр», - йдеться у повідомлені.

При цьому в партії відзначають, що відповідні рішення уряд та НКРЕКП ухвалять до 19 січня.

Водночас у “Слузі народу” зауважують, що відмови від ринку газу не передбачається.

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль ініціював запровадження держрегулювання ціни на газ для побутових споживачів.

На засіданні Кабміну 13 січня очільник уряду запропонував запровадити для всіх побутових споживачів державне регулювання ціни на газ на період до завершення карантинних обмежень або поточного опалювального сезону - 6,99 грн за кубометр. Пропозиція має бути оформлена в урядовій постанові.