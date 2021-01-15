Уряд розробить механізм фіксації ціни на газ для населення на рік - Шмигаль

Кабінет Міністрів розробить річний газовий продукт, коли ціна на газ для споживачів фіксуватиметься на рік, і таким чином захистить громадян від непередбачуваних зростань.

Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

«Державна компанія «Нафтогаз» та інші постачальники газу вирахують ціну своїх річних продуктів та запропонують українцям фіксовану ціну», — сказав Шмигаль.

За словами Прем’єр-міністра, восени минулого року десятки тисяч українців вже підписали річні контракти на постачання газу за ціною 4,70 грн за кубічний метр. Він додав, що такий принцип діє у більшості країн Європи, а люди можуть обирати фіксовану ціну на рік або на місяць.

Шмигаль нагадав, що минулого року в Україні запрацював ринок газу, і саме біржа регулює ціни. Однак на ринку, за його словами, є зловживання, у зв’язку з чим уряд обмежить граничну ціну на газ, щоб окремі компанії, які мають монопольне становище в областях, не завищували ціну та не здійснювали маніпуляцій із цінами в платіжках.

«Уряд вирішив зафіксувати верхню межу ціни газу не вище 6,99 грн за кубічний метр. Це ринок, це ціна газу на ринку, але верхня межа не може перевищувати цю цифру. Ця ціна діятиме на період карантину або до кінця опалювального сезону, тобто як мінімум до квітня. Далі будемо дивитися, якою буде ситуація. Можливо, ціна піде різко вниз, тоді ми знімемо це обмеження», — зауважив Прем’єр-міністр.

Глава уряду також додав, що було доручення Антимонопольному комітету та профільним міністерствам перевірити факти можливого зловживання на ринку газу та вжити відповідних заходів.

Окрім того, як зазначив Денис Шмигаль, уряд спільно з профільним комітетом Верховної Ради працював над законодавчим врегулюванням питання щодо тарифу на розподіл газу, оскільки він встановлюється місцевими постачальними компаніями й затверджується НКРЕКП.

«Ми хочемо, щоб тариф на розподіл був справедливим для всіх людей. Для цього є напрацьовані механізми й законодавці в парламенті готові таку ініціативу підтримати», — відзначив глава уряду.

Як повідомлялося, з 1 січня в Україні зросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів.

У зв’язку зі зростанням цін на компослуги відбулася низка протестів у різних регіонах, зокрема, на Харківщині, Полтавщині, Миколаївщині, Херсонщині, Буковині, Прикарпатті, Чернігівщині.

Прем'єр-міністр 11 січня інформував про те, що Кабінет Міністрів напрацював два підходи, які дозволять знизити ціну на газ для населення.

12 січня Шмигаль заявив, що Кабмін, зокрема, запровадить державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону, пропонована ціна - на рівні 6,99 грн за куб. м. За його словами, це означає зниження в платіжках людей на понад 30%.

Місія європейського департаменту МВФ з питань першого перегляду програми з понеділка, 11 січня, поновила свою роботу в Україні та планує низку зустрічей з представниками влади.

14 січня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із представниками Міжнародного валютного фонду ціну на газ та запевнив у тому, що уряд шукатиме компроміс, щоб захистити людей від необгрунтованого підвищення.

Фото: КМУ