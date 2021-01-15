З 1 лютого сума в платіжках зменшиться на 500-800 гривень - депутатка

Тариф на транспортування газу для населення не буде перевищувати 1,79 грн за кубометр, а загальна сума у платіжках з 1 лютого зменшиться на 500-800 гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомила у Телеграмі депутатка ВР з фракції «Слуга народу» Юлія Гришина.

Про це вона написала за результатами онлайн-зустріч фракції «Слуга народу» з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, т.в.о міністра енергетики Юрієм Вітренком, головою АМКУ Ольгою Піщанською, керівником НКРЕКП Валерієм Тарасюком.

«Максимальна ціна по Україні - 6,99. Тариф на розподіл - максимум 1,79 грн. Ціна буде майже однаковою по країні, без значних відмінностей, як зараз», - пояснила Гришина.

За її словами, «загальна сума платіжок з 1 лютого зменшиться на 500-800 грн». Гришина припустила, що уряд формалізує нові тарифи у п’ятницю, 15 січня, або у понеділок, 18-го

«НКРЄКП затвердить нові тарифи 19 січня», - додала депутатка.

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль ініціював запровадження держрегулювання ціни на газ для побутових споживачів.

На засіданні Кабміну 13 січня очільник уряду запропонував запровадити в Україні для всіх побутових споживачів державне регулювання ціни на газ на період до завершення карантинних обмежень або поточного опалювального сезону - 6,99 грн за кубометр. Пропозиція має бути оформлена урядовою постановою.