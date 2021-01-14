Субсидія на електроопалення буде видаватися із січня - Корнієнко

Кабінет Міністрів пропонує механізм субсидій для домогосподарств, які користуються електроопаленням.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це розповів перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко на брифінгу за результатами наради в Голови ВР Дмитра Разумкова.

"Близько 400 тисяч домогосподарств зараз користуються електроопаленням. Це і міста, там, де були тарифи в 30-кілометровій зоні атомних станцій, пільгові тарифи, і просто був пільговий тариф на 3000 кіловатів для таких домогосподарств. Уряд пропонує механізм субсидій, тобто монетизації цієї пільги. Раніше це була перехресна субсидія з боку Енергоатому, зараз це буде просто пряма субсидія для домогосподарств з боку уряду, яка буде видаватися стандартними механізмами видачі субсидій", - розповів Корнієнко.

Він зазначив, що для отримання такої субсидії потрібно буде звернутися до Міністерства соціальної політики. Корнієнко не виключає, що уряд передбачить можливість і онлайн-звернень.

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"Вона буде видаватися починаючи із січня. Тобто навіть заднім числом, якщо люди будуть реєструватися вже в лютому, вона буде їм потрапляти і за січень, і за лютий відповідно і далі за березень", - пояснив депутат.

Він уточнив, що буде певний механізм розрахунку субсидії, її розмір становитиме близько 1 тис. грн.

Крім того, за словами Корнієнка, Шмигаль на нараді підтвердив, що в період опалювального сезону до кінця карантину ціна на газ буде знижена до 6,99 грн за кубометр.

Як повідомляв Укрінформ, 13 січня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков скликав нараду щодо тарифів на енергоносії для населення за участю Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, виконуючого обов’язки міністра енергетики Юрія Вітренка, голови НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва та керівників фракцій і груп ВР.