Мешканцям будинків з електроопаленням виділять додаткові субсидії

Домогосподарства, що використовують електроопалення, мають право отримати додаткові субсидії на електроенергію у зв'язку зі зростанням тарифів з 1 січня.

Про це під час засідання уряду заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З огляду на те, що було встановлено єдиний тариф на електроенергію з 1 січня, доручаю Мінсоцполітики та Мінфіну спрямувати механізм субсидіювання, який допоможе людям, що використовують електроопалення своїх домівок", - сказав Шмигаль.

Він додав, що у зв'язку з підвищенням тарифів розміри субсидійних виплат зростуть.

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"В Україні 3,1 млн домогосподарств отримують субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Середній розмір нарахувань становить більш ніж 1 600 грн. Ми значно спростили доступ до таких субсидій", - зазначив Шмигаль.

Зокрема, оформити субсидію можна онлайн, офлайн. Також зросла чисельність громадян, що отримають перенарахування автоматично.

Як повідомляв Укрінформ, із 1 січня 2021 року в Україні зросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість перших 100 кВт-год електроенергії на місяць для приватних споживачів.