Тимчасове регулювання тарифів не повинно викликати нерозуміння МВФ - радник Зеленського

Необхідність державного регулювання цін на газ для населення в Україні обумовлена ​​зростанням вартості газу на світовому ринку і неспроможністю людей в умовах COVID-19 платити за тарифами.

Такий захід тимчасовий і українське керівництво залишається прихильником ринкових відносин, розповів радник Президента Олег Устенко в коментарі Укрінформу.

«Різке збільшення попиту на газ, яке відбулося протягом останніх кількох тижнів, зметнуло ціни на газ на всіх світових ринках. Цей ціновий шок українські газорозподільні компанії цілком і повністю перенесли на кінцевого споживача. Абсолютно очевидно, що населення країни, яка знаходиться практично в стані військових дій з COVID-19, не в змозі платити ці тарифи. Ось чому втручання держави є необхідним», - сказав він.

За його словами, саме тому президент Володимир Зеленський сформував робочу групу з подолання цієї кризи.

Радник глави держави нагадав, що приблизно буде встановлено «цінову стелю» для тарифу на рівні, що не перевищує 7 тис. грн.

«Як і будь-яке цінове регулювання - це регулювання буде тимчасовим і навряд чи вийде за тимчасову рамку поточного опалювального сезону. Подібний тимчасовий захід не повинен викликати нерозуміння з боку МВФ», - підкреслив Устенко.

У той же час він заявив, що паралельно має бути вирішено і цілу низку інших завдань, серед яких - забезпечення відкритої і прозорої конкуренції на ринку газу, а також недопущення монопольних змов з боку постачальників газу.

При цьому радник Президента запевнив, що українське керівництво продовжує бути прихильником ринку і ринкових відносин, в тому числі і в питаннях, пов'язаних з газом.

Як повідомлялося, з 1 січня в Україні помітно зросли ціни на газ. Ціни постачальників коливаються в діапазоні 6,99-10,8 грн за кубометр. Через це в ряді міст пройшли акції протесту.

У середу, 13 січня, відбулося засідання за участю Президента Володимира Зеленського, Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, представників НКРЕКП, голови НАК Нафтогаз Андрія Коболєва. Під час зустрічі було вирішено знизити ціну на газ більш ніж на 30% - до 6,99 грн за кубометр. Державне регулювання цін на газ запровадять на час карантину або до кінця опалювального сезону.

Міністр фінансів Сергій Марченко в четвер повідомив, що Міжнародний валютний фонд стурбований наміром українського уряду найближчим часом прийняти рішення про зниження цін на газ для побутових споживачів.