Ціни на газ у платіжках знизяться на третину - нарада у Президента
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.
«На нараді після тривалого обговорення було ухвалене рішення про зменшення ціни на газ нижче ринкової. Це означає зниження в платіжках людей на понад 30%», - йдеться у повідомленні.
Як зауважив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, це не означає, що уряд відходить від ринкового регулювання ціни на газ, але з огляду на складну ситуацію з карантинними обмеженнями буде запроваджено державне регулювання.
За словами виконувача обов’язків міністра енергетики Юрія Вітренка, це рішення має бути впроваджене й повністю запрацює вже з лютого.
Він повідомив, що з 1 лютого всі споживачі України сплачуватимуть за природний газ значно менше.
«За нашими даними, середня ціна на газ в Україні в січні була вище, ніж 9600 гривень. Відповідно, ціна буде знижена в середньому для населення України до 6999 гривень», – поінформував Вітренко.
Прем’єр-міністр Шмигаль додав, що уряд опрацював з профільним комітетом, депутатами Верховної Ради низку рішень по цінах за розподіл газу – так звану абонплату - і проситиме парламент про прийняття відповідного законопроєкту.
«Однак пам’ятайте, що ми зберігаємо реформу. Ці зміни – не крок назад. Це зміни, які потрібні кожному українцю у зв’язку зі складною економічною ситуацією, у якій ми опинилися через пандемію. Обмеження тарифної сітки – це ідеологія лише карантинних заходів», – наголосив Володимир Зеленський.
Як повідомляв Укрінформ, із 1 січня в Україні зросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів.
Зокрема, тариф на доставку газу зросте в середньому на 44%.
У зв’язку зі зростанням цін на компослуги відбулася низка протестів у різних регіонах, зокрема, на Харківщині, Полтавщині, Миколаївщині, Херсонщині, Буковині, Прикарпатті, Чернігівщині.
Фото: ОП