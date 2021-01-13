Ціни на газ у платіжках знизяться на третину - нарада у Президента

Президент України Володимир Зеленський провів енергетичну нараду за участю членів Кабінету Міністрів, представників НКРЕКП, очільника НАК «Нафтогаз України» та профільних фахівців, на якій було ухвалене рішення про зменшення ціни на газ нижче ринкової.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

«На нараді після тривалого обговорення було ухвалене рішення про зменшення ціни на газ нижче ринкової. Це означає зниження в платіжках людей на понад 30%», - йдеться у повідомленні.

Як зауважив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, це не означає, що уряд відходить від ринкового регулювання ціни на газ, але з огляду на складну ситуацію з карантинними обмеженнями буде запроваджено державне регулювання.

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За словами виконувача обов’язків міністра енергетики Юрія Вітренка, це рішення має бути впроваджене й повністю запрацює вже з лютого.

Він повідомив, що з 1 лютого всі споживачі України сплачуватимуть за природний газ значно менше.

«За нашими даними, середня ціна на газ в Україні в січні була вище, ніж 9600 гривень. Відповідно, ціна буде знижена в середньому для населення України до 6999 гривень», – поінформував Вітренко.

Прем’єр-міністр Шмигаль додав, що уряд опрацював з профільним комітетом, депутатами Верховної Ради низку рішень по цінах за розподіл газу – так звану абонплату - і проситиме парламент про прийняття відповідного законопроєкту.

«Однак пам’ятайте, що ми зберігаємо реформу. Ці зміни – не крок назад. Це зміни, які потрібні кожному українцю у зв’язку зі складною економічною ситуацією, у якій ми опинилися через пандемію. Обмеження тарифної сітки – це ідеологія лише карантинних заходів», – наголосив Володимир Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, із 1 січня в Україні зросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів.

Зокрема, тариф на доставку газу зросте в середньому на 44%.

У зв’язку зі зростанням цін на компослуги відбулася низка протестів у різних регіонах, зокрема, на Харківщині, Полтавщині, Миколаївщині, Херсонщині, Буковині, Прикарпатті, Чернігівщині.

Фото: ОП